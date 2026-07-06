Acasă » Știri » Victor Cornea, primele declarații după ce Andreea Bălan a fost acuzată că îi distruge cariera: ”Cred în forțele mele”

Victor Cornea, primele declarații după ce Andreea Bălan a fost acuzată că îi distruge cariera: ”Cred în forțele mele”

De: Emanuela Cristescu 06/07/2026 | 20:15
Victor Cornea, primele declarații după ce Andreea Bălan a fost acuzată că îi distruge cariera: ”Cred în forțele mele”
Cât de tare i-a afectat Andreea Bălan cariera lui Victor Cornea. Tenismenul a dat cărțile pe față
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La aproape două luni după nunta spectaculoasă care a ținut primele pagini ale presei mondene, Victor Cornea (32 de ani) a pus capăt tuturor speculațiilor care au circulat în jurul relației sale cu Andreea Bălan (42 de ani). Jucătorul de tenis a povestit despre femeia care îi este acum soție și a dat un răspuns clar celor care au susținut că povestea lor de iubire i-ar fi tras în jos cariera.

În ultima perioadă, au apărut tot felul de comentarii potrivit cărora relația cu Andreea Bălan l-ar fi făcut să piardă din ritm în tenis. Ei bine, Victor Cornea a spus că realitatea este exact invers. Tenismenul susține că artista îi este alături necondiționat și că reprezintă unul dintre cele mai importante sprijinuri din viața lui.

Ce planuri are Victor Cornea

Pe lângă planurile din viața de familie, sportivul este hotărât să rămână în circuitul profesionist și spune că nici nu ia în calcul retragerea. Obiectivul lui este să continue să evolueze și să își ducă parcursul cât mai sus.

„Îmi propun să fac lucrurile mici cât mai bine în fiecare zi. Asta m-a definit pe parcursul întregii mele cariere. Mereu mă concentrez pe ceea ce pot controla și pe ce pot face mai bine de la o zi la alta. Îmi doresc să fiu sănătos, ca să pot juca tenis la cel mai înalt nivel.

Cred în forțele mele și văd un viitor foarte bun pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Nu mă gândesc la retragere. Să vedem ce se va întâmpla cu proba de dublu la nivel mondial, însă, în continuare, vreau cu siguranță să joc”, a declarat Victor Cornea.

Ce spune despre Andreea Bălan

După ce au devenit soț și soție în cadrul uneia dintre cele mai luxoase nunți din showbizul românesc, cei doi au fost analizați din toate unghiurile. Au existat inclusiv voci care au susținut că Andreea Bălan ar reprezenta un obstacol în ascensiunea lui sportivă. Victor Cornea respinge însă categoric aceste afirmații și spune că artista este omul care îl împinge înainte, nu îl oprește.

Mai mult decât atât, tenismenul a spus că disciplina pe care o au amândoi îi apropie și îi ajută să funcționeze ca o echipă, atât în viața personală, cât și în plan profesional.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus sportivul.

VEZI ȘI: Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere

 Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât a plătit Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, pentru un kilogram de cireșe și 2 piersici în Positano: „Nu mai avem bani”
Știri
Cât a plătit Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, pentru un kilogram de cireșe și 2 piersici în Positano:…
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Știri
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe…
Un bărbat cu dizabilități, afectat de caniculă, dă în judecată Austria la CEDO. Motivul
Mediafax
Un bărbat cu dizabilități, afectat de caniculă, dă în judecată Austria la CEDO....
Sorin Grindeanu dezvăluie dimensiunea dezastrului datoriei externe. Cu cât se împrumută România în 2026, în pofida tăierilor decise de Ilie Bolojan
Gandul.ro
Sorin Grindeanu dezvăluie dimensiunea dezastrului datoriei externe. Cu cât se împrumută România în...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
Digi24
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Click.ro
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor.ro
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Sorin Grindeanu dezvăluie dimensiunea dezastrului datoriei externe. Cu cât se împrumută România în 2026, în pofida tăierilor decise de Ilie Bolojan
Gandul.ro
Sorin Grindeanu dezvăluie dimensiunea dezastrului datoriei externe. Cu cât se împrumută România în 2026, în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât a plătit Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, pentru un kilogram de cireșe și 2 piersici în ...
Cât a plătit Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, pentru un kilogram de cireșe și 2 piersici în Positano: „Nu mai avem bani”
Denis Alibec, chemat de soția gravidă la raport în parcarea de la LOFT. Seara perfectă s-a complicat ...
Denis Alibec, chemat de soția gravidă la raport în parcarea de la LOFT. Seara perfectă s-a complicat după un gest „necugetat”
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare ...
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Zodia care are probleme cu banii în perioada 6-12 iulie 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ...
Zodia care are probleme cu banii în perioada 6-12 iulie 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Trebuie să fie mai cumpătați”
Marius Tucă Show începe marți, 7 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Dungaciu
Marius Tucă Show începe marți, 7 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Dungaciu
Marius Tucă Show începe marți, 7 iulie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Oianu
Marius Tucă Show începe marți, 7 iulie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Oianu
Vezi toate știrile