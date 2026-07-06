Victor Cornea, primele declarații după ce Andreea Bălan a fost acuzată că îi distruge cariera: ”Cred în forțele mele”

La aproape două luni după nunta spectaculoasă care a ținut primele pagini ale presei mondene, Victor Cornea (32 de ani) a pus capăt tuturor speculațiilor care au circulat în jurul relației sale cu Andreea Bălan (42 de ani). Jucătorul de tenis a povestit despre femeia care îi este acum soție și a dat un răspuns clar celor care au susținut că povestea lor de iubire i-ar fi tras în jos cariera.

În ultima perioadă, au apărut tot felul de comentarii potrivit cărora relația cu Andreea Bălan l-ar fi făcut să piardă din ritm în tenis. Ei bine, Victor Cornea a spus că realitatea este exact invers. Tenismenul susține că artista îi este alături necondiționat și că reprezintă unul dintre cele mai importante sprijinuri din viața lui.

Ce planuri are Victor Cornea

Pe lângă planurile din viața de familie, sportivul este hotărât să rămână în circuitul profesionist și spune că nici nu ia în calcul retragerea. Obiectivul lui este să continue să evolueze și să își ducă parcursul cât mai sus.

„Îmi propun să fac lucrurile mici cât mai bine în fiecare zi. Asta m-a definit pe parcursul întregii mele cariere. Mereu mă concentrez pe ceea ce pot controla și pe ce pot face mai bine de la o zi la alta. Îmi doresc să fiu sănătos, ca să pot juca tenis la cel mai înalt nivel. Cred în forțele mele și văd un viitor foarte bun pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Nu mă gândesc la retragere. Să vedem ce se va întâmpla cu proba de dublu la nivel mondial, însă, în continuare, vreau cu siguranță să joc”, a declarat Victor Cornea.

Ce spune despre Andreea Bălan

După ce au devenit soț și soție în cadrul uneia dintre cele mai luxoase nunți din showbizul românesc, cei doi au fost analizați din toate unghiurile. Au existat inclusiv voci care au susținut că Andreea Bălan ar reprezenta un obstacol în ascensiunea lui sportivă. Victor Cornea respinge însă categoric aceste afirmații și spune că artista este omul care îl împinge înainte, nu îl oprește.

Mai mult decât atât, tenismenul a spus că disciplina pe care o au amândoi îi apropie și îi ajută să funcționeze ca o echipă, atât în viața personală, cât și în plan profesional.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus sportivul.

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