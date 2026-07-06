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Unde a plecat Marina Luca, după ce a câștigat Chefi la cuțite: ”Acum începe o nouă etapă”

De: David Ioan 06/07/2026 | 21:13
Unde a plecat Marina Luca, după ce a câștigat Chefi la cuțite: ”Acum începe o nouă etapă”
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Câștigarea sezonului 17 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost doar începutul unei schimbări profesionale importante pentru Marina Luca. Premiul de 30.000 de euro a venit la pachet cu o miză mult mai valoroasă: accesul la un stagiu intensiv într-un restaurant din Italia, recompensat cu o stea Michelin.

Marina Luca a ajuns la Porto San Giorgio, unde a început oficial perioada de pregătire în bucătăria restaurantului Retroscena, condus de Chef Richard Abou Zaki. Experiența se întinde pe patru săptămâni, timp în care tânăra bucătăreasă va lucra direct alături de echipa locală pentru a învăța tehnici avansate și pentru a înțelege disciplina care definește standardele Michelin. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Drumul de la „Chefi la cuțite” la bucătăria unui restaurant Michelin

Acest tip de stagiu reprezintă un avantaj major în CV-ul oricărui bucătar aflat la început de drum. Marina va intra în universul culinar creat de Chef Richard și va observa îndeaproape modul în care sunt construite preparatele care au convins inspectorii ghidului gastronomic.

Juratul de la „Chefi la cuțite” a remarcat modul în care Marina s-a integrat în noua echipă și a subliniat importanța continuității acestui tip de oportunitate.

„Un nou câștigător Chefi la cuțite calcă pragul restaurantului Retroscena, iar pentru mine este o mare bucurie că am creat deja această tradiție care acum este parte integrantă din suflul nou adus de acest show culinar. Simt că particip, cărămidă cu cărămidă, la construirea acestei imagini de viitor pentru tinerii care vin la emisiune și vor să urmeze o carieră solidă în domeniu”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Noua etapă din viaţa Marinei Luca

Acesta a evidențiat și calitățile care au ajutat-o pe Marina să câștige competiția: curiozitatea cu care a intrat în bucătărie, atenția la detalii, ambiția și dorința de a evolua constant.

„Acum începe o nouă etapă, cu determinare și dorința de a crește mereu”, a concluzionat Chef Richard, marcând startul unei luni care promite să redefinească traseul profesional al Marinei Luca.

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