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Cât a plătit Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, pentru un kilogram de cireșe și 2 piersici în Positano: „Nu mai avem bani”

De: Elisa Tîrgovățu 06/07/2026 | 20:54
Cât a scos din buzunar Lucian Popa pentru un kilogram de cireșe. „Nu mai avem bani” / Sursa foto: Social media - Pexels
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Lucian Popa și partenera sa se bucură în prezent de o vacanță în Italia, mai exact în celebra zonă Positano. Finalistul concursului „Survivor 2026” a atras atenția internauților după ce a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care a vorbit despre prețurile alimentelor dintr-un supermarket local.

În imaginile postate online, sportivul a prezentat și bonul fiscal, dorind să arate cât a plătit pentru câteva fructe. Potrivit antrenorului de fitness, pentru un kilogram de cireșe și două piersici a scos din buzunar suma de 17,60 euro.

„Cât costă un kilogram de cireșe și două piersici aici, în Italia, la Positano? În partea asta, uitați cum arată cireșele. Cât costă? Ia să vedem… 17 euro și 60 de cenți.

Da, dar sunt spălate. Păi asta mâncăm, nu mai avem bani. Un kilogram de cireșe și două piersici. Mâncarea prețioasă de azi. Atât a costat”, a spus Lucian Popa în videoclipul său.

Raportat la piețele din România, în plin sezon, cireșele se vând în medie cu aproximativ 10 lei/kg. În schimb, în supermarketuri și pe platformele de livrare, prețurile sunt mai ridicate, ajungând în mod obișnuit la circa 31,98 lei/kg. Pentru variantele bio sau eco, costurile pot urca semnificativ, situându-se între 35,98 lei/kg și 47,96 lei/kg.

Lucian Popa, taxat de o internaută

Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți internauți fiind surprinși de prețurile ridicate din stațiunea italiană. Clipul a devenit rapid viral, mai ales datorită modului direct și amuzant în care acesta a comentat situația.

Nici comentariile răutăcioase nu au întârziat să apară. Astfel că, o internaută i-a transmis sportivului un mesaj direct, fără să îl menajeze.

„Calicilor, stați la voi acasă dacă este scump”, a scris o persoană în secțiunea de comentarii.

Sursa foto: Social media

Lucian Popa este cunoscut publicului larg după participarea sa la „Survivor 2026”, unde a ajuns până în finală datorită rezistenței și determinării sale. Antrenor de fitness de profesie, acesta este activ în mediul online, unde împărtășește frecvent momente din viața sa profesională și personală, dar și experiențe din călătoriile pe care le face în diverse colțuri ale lumii.

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