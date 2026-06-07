Lucian Popa, la cuțite cu Gabi Tamaș. N-au îngropat nici acum securea războiului

Scânteile dintre Lucian Popa și Gabi Tamaș n-au fost doar de „show”. Rivalitatea dintre cei doi a ajuns la un alt nivel, iar fostul Războinic a recunoscut că fotbalistul este omul care îi dă cele mai mari bătăi de cap în lupta pentru marele trofeu.

Finala Survivor bate la ușă, iar tensiunea este mai mare ca niciodată. După luni întregi de probe, certuri, alianțe și dueluri, Lucian Popa a spus fără perdea cine este concurentul pe care îl vede drept cel mai periculos adversar.

Lucian Popa, la cuțite cu Gabi Tamaș

Nu este un secret că între el și Gabi Tamaș au zburat de multe ori replici acide în timpul competiției, iar recent fostul Războinic a recunoscut că fostul fotbalist este cel mai de temut finalist.

„Cel mai de temut adversar în această finală este Gabi. Încă are o condiție fizică foarte bună, este foarte rapid. Are o coordonare și o țintă bună și este greu de bătut. Ca sportiv, este top, după părerea mea. Eu ca să îl bat de fiecare dată trebuie să am un final foarte bun, nu îmi pot permite să greșesc”, a spus Lucian Popa.

Dincolo de duelurile din traseu, Lucian Popa a spus că adevărata luptă s-a dat și în culise. Concurentul a mărturisit că nu și-a făcut alianțe și nici nu a intrat în așa-numitele „bisericuțe”, motiv pentru care s-a trezit de multe ori cu ținta pe spate.

„Toată lumea voia să dea în mine”

Fostul Războinic este convins că mulți și-au dorit să-l elimine, însă de fiecare dată a găsit puterea să revină și să meargă mai departe.

„Trebuie să mă remontez, pentru că mai am câteva meciuri și se va termina. Vreau să închei acest concurs și să nu mai înec la mal (…) Eu, de când am venit aici, am venit singur, am supraviețuit până în momentul ăsta pe puterile mele. Pot să spun că, la un moment dat, am fost și o victimă pentru că toată lumea voia să dea în mine. M-au trimis la duel. Nu mi-am făcut strategii să elimin pe cineva. Nu am avut un grup de aliați sau bisericuță. Tot timpul am mers pe votul majorității”, a declarat Lucian Popa, la Survivor.

Fostul Războinic se numără printre concurenții care au ajuns până aproape de ultimul act al competiției și nu are de gând să se oprească acum. Chiar dacă îl consideră pe Gabi Tamaș cel mai puternic rival, Lucian a spus că va lupta până la capăt și că speră să pună mâna pe marele trofeu.

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