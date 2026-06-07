Gestul rușinos făcut de Lucian Popa, după ce a eliminat-o pe Bibi. Când a văzut asta, Bianca a început să plângă

Cea de-a doua probă individuală din semifinala „Survivor România 2026”, difuzată pe 6 iunie, a adus una dintre cele mai tensionate confruntări ale sezonului. Lucian Popa și Bianca Stoica s-au luptat pentru ultimul loc disponibil în marea finală, într-un duel decisiv desfășurat pe traseul plin de obstacole pregătit de producători.

Finaliștii deja stabiliți — Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu, la care s-a adăugat Ramona Micu — își asiguraseră locul în ultimul act. Însă lupta pentru ultimul bilet a rămas deschisă între Bianca Stoica și Lucian Popa.

Deși la un moment dat părea că are un avantaj clar, Bianca Stoica a ratat decisiv ultima parte a traseului. Între timp, Lucian Popa a recuperat spectaculos și a reușit să doboare totemul. Astfel, tânăra de 19 ani a fost eliminată chiar înainte de finală.

Momentul eliminării, marcat de emoții puternice

În momentul în care verdictul a devenit oficial, Bianca Stoica s-a prăbușit pe nisip și a izbucnit în lacrimi, vizibil copleșită de dezamăgire.

„Am fost aproape să câștig!”, a spus aceasta printre lacrimi.

Ulterior, tânăra a recunoscut că pierderea a venit într-un moment extrem de dureros:

„Dezamăgirea este mare deoarece am pierdut la limită… emoțiile și-au spus cuvântul. A fost o fracțiune de secundă. Clar Lucian a fost mai bun, dar a fost și ghinion. Mă așteptam să ajung în finală, dar asta este. Trebuie să învăț și să merg mai departe.”

Și Gabi Tamaș a comentat momentul, subliniind echilibrul duelului:

„Norocul a fost de partea lui! Era cu un picior în avion.”

Reacția lui Lucian Popa, momentul care a stârnit discuții

În timp ce Bianca încerca cu greu să-și stăpânească lacrimile, bucuria lui Lucian Popa a fost una extrem de vizibilă. Concurentul, în vârstă de 43 de ani, a celebrat victoria cu o explozie de entuziasm. El și-a exprimat euforia imediat după finalul probei.

Momentul a fost privit de unii colegi ca fiind unul exagerat, mai ales în contextul în care Bianca, abia eliminată, era vizibil afectată de rezultat.

Gestul observat după finalul probei

Situația a devenit și mai discutată în culise, după ce Lucian Popa, realizând starea în care se afla Bianca Stoica, a avut o reacție neașteptată. Acesta s-a apropiat de tânără și a încercat să o consoleze, atingându-i piciorul într-un gest menit să-i ridice moralul.

Momentul a venit la câteva minute după victoria sa, când atmosfera din tabără încă era tensionată, iar emoțiile eliminării Biancăi nu se stinseseră complet.

Înainte de a părăsi definitiv competiția, Bianca Stoica a vorbit despre parcursul ei în show. Aceasta a mărturisit că nu se aștepta să ajungă atât de departe și că experiența Survivor a fost mult peste așteptările inițiale. Deși dezamăgită de eliminare, tânăra a spus că este mulțumită de evoluția ei și că pleacă acasă cu lecții importante.

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