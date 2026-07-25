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Refuzată de iubitul încornorat, Ella Vișan nu a putut accepta eșecul. Cu ochii în lacrimi, în fața lui Radu Vâlcan

De: Alina Drăgan 25/07/2026 | 10:07
Refuzată de iubitul încornorat, Ella Vișan nu a putut accepta eșecul. Cu ochii în lacrimi, în fața lui Radu Vâlcan
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Primul episod din Insula Iubirii – Reuniuni a adus în fața publicului pe unii dintre cei mai controversați concurenți ai sezonului 9. Fanii au așteptat cu nerăbdare reîntâlnirea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Însă, aceasta nu a avut loc. Iubitul încornorat a refuzat să o vadă pe blondină, iar decizia acestuia a fost greu de acceptat pentru Ella.

Fanii show-ului prezentat de Radu Vâlcan au avut în acest an parte de o surpriză. Antena 1 a venit cu un format nou, Insula Iubirii – Reuniuni, care readuce în fața telespectatorilor unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite ai vechilor sezoane. În primul episod, printre cei care s-au reunit și au vorbit despre cum arată viața lor acum se numără și Ella Vișan și Andrei Lemnaru, concurenți ai sezonului 9 Insula Iubirii.

Refuzată de iubitul încornorat, Ella Vișan nu a putut accepta eșecul

Ella Vișan a fost una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului 9 Insula Iubirii. Deși a venit în Thailanda gata de nuntă, aceasta a picat în ispită și s-a lăsat cucerită de Teo. Ei bine, acum toată lumea aștepta o revedere între ea și Andrei, însă aceasta nu a avut loc. Ella și-a dorit să își vadă fostul logodnic, însă a avut parte de o surpriză.

„Mi-am dat seama că aș da dovadă de maturitate emoțională dacă m-aș întâlni cu Andrei. În momentul de față nu am absolut nicio problemă să mă văd cu el”, a declarat aceasta.

Deși Ella s-a arătat deschisă să poarte o conversație cu Andrei, acesta a fost de altă părere.

„Vreau să știi că el nu a vrut să vină aici. Nu a vrut să te întâlnească. El este acum aici, dar într-un alt platou și a auzit discuția noastră. O să-l întreb totuși dacă vrea să fie aici alături de tine. Dacă nu, îi vom respecta decizia”, a anunțat-o Radu Vâlcan pe Ella.

Ella, cu ochii în lacrimi în fața lui Radu Vâlcan /Foto: Captură Antena 1

Ei bine, se pare că Andrei nu și-a dorit să o mai vadă pe cea care l-a înșelat. Pentru el a fost suficient ce s-a întâmplat în Thailanda, iar timpul se pare că nu a șters rănile.

„Răspunsul meu este același. Eu nu aș putea să o mai văd. Așa sunt principiile mele ca bărbat”, a declarat Andrei.

Ei bine, refuzul acestuia a fost destul de greu de acceptat pentru Ella. Fosta concurentă s-a emoționat și cu lacrimi în ochi a oferit un răspuns diplomat și a precizat că ea nu are resentimente.

„Cred că oamenii au înțeles oricum ce s-a întâmplat. Nu am resentimente față de nimeni. Toate s-au întâmplat cu un motiv. Cu siguranță încă mai cred că timpul le va arăta pe toate”, a conchis Ella.

 

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Foto: Captură Antena 1

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