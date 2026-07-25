Dany Boy se autopropune la Insula iubirii, cu noua iubită. ”Ne vedem în sezonul 11”

Experiența Insula Iubirii pare că i-a priit lui Dany Boy, căci fostul concurent al sezonului 8 este gata să o ia de la capăt. După ce și-a prezentat public noua iubită, care seamănă izbitor de mult cu Maria, tânărul a anunțat că este gata să testeze și această relație. Dany Boy se autopropune pentru Insula Iubirii, sezonul 11.

Fanii show-ului prezentat de Radu Vâlcan au avut în acest an parte de o surpriză. Antena 1 a venit cu un format nou, Insula Iubirii – Reuniuni, care readuce în fața telespectatorilor unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite ai vechilor sezoane. În primul episod, printre cei care s-au reunit și au vorbit despre cum arată viața lor acum se numără și Maria Covașa și Dany Boy, concurenți ai sezonului 8 Insula Iubirii.

Dany Boy se autopropune la Insula iubirii, cu noua iubită

Ei bine, în ceea ce îl privește pe Dany Boy, acesta nu a venit la întâlnirea cu Maria singur. Fostul concurent și-a adus și noua iubită, iar fanii au fost șocați să vadă cât de mult seamănă aceasta cu Maria. Dany Boy a prezentat-o tuturor pe Raluca și spune că a renunțat la vechile obiceiuri, s-a făcut băiat de casă și este cât se poate de fericit în relația sa.

Se pare că tânărul este atât de sigur pe el și pe noua iubită încât chiar este gata să treacă, din nou, prin testul Insula Iubirii, fără însă să pice în ispită de această dată. Astfel că Dany Boy s-a autopropus la Insula Iubirii, sezonul 11.

„Vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și pentru toate mesajele frumoase! Ne bucurăm că ați fost alături de noi și sperăm că v-a plăcut apariția noastră la TV. Vă apreciem pe fiecare dintre voi! Oare ne vedem și în sezonul 11 Insula Iubirii. Rămâne de văzut… Până atunci, rămâneți alături de noi”, a fost mesajul pe care Dany Boy l-a distribuit în mediul online și pe care l-a însoțit de o fotografie în care apare alături de Raluca.

„Nu cred că ar mai face ceva”

Ideea de a participa la Insula Iubirii pare că îi surâde și Ralucăi, care este convinsă că de data aceasta iubitul ei o să fie cuminte. Dany Boy și Raluca formează un cuplu de mai bine de un an, iar fostul concurent deja a făcut pasul și a cerut-o în căsătorie. Auzind asta, Maria Covașa a avut un sfat important pentru Raluca.

„Vreau să îi spun să facă ce simte de fiecare dată, să nu accepte absolut nimic decât… normalul. Să accepte să meargă la Insula Iubirii, să vadă dacă el chiar s-a schimbat în Daniel, nu în Dany Boy. Crezi că, dacă s-ar mai duce pe insulă, ar mai face ceva?”, a avertizat-o Maria.

Pe de cealaltă parte, Raluca nu s-a lăsat deloc intimidată de cuvintele Mariei și a spus că ea are încredere deplină în partenerul ei.

„Sincer, în momentul acesta, chiar nu cred că ar mai face ceva”, a spus Raluca, semn că este pregătită să meargă alături de Dany Boy în următorul sezon Insula Iubirii.

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Foto: Instagram, Captură Antena 1