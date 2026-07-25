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Test IQ | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 1+3=6

De: Denisa Crăciun 25/07/2026 | 09:20
Test IQ | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 1+3=6
Test IQ | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 1+3=6
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Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Ele se găsesc și în mediul online, fiind foarte apreciate de public. Cele mai cunoscute sunt cele de tipul iluziilor optice, imagini cu diferențe, cuvinte sau numere lipsă și chiar exerciții matematice, așa cum este cel de azi.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, acestea îți testează abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică, cunoștințele matematice și spontaneitatea. Rezolvând frecvent astfel de exerciții, pe termen lung pot avea beneficii incredibile. Testul IQ de astăzi este unul simplu, dar și distractiv. Tot ce trebuie să faci este să rezolvi ecuația.

Test IQ | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 1+3=6

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test simplu de inteligență. Exercițiul matematic de astăzi îți propune să te distrezi, să înveți, dar și să îți pui mintea la contribuție. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești un geniu este să îți dai seama că ecuația de mai sus este greșită și să muți un singur băț de chibrit, astfel încât să obții rezolvarea. Realizând acest test, îți vei pune la încercare abilitatea vizuală și gândirea critică. Deși pare banal, un moment de neatenție te poate pune în dificultate, așadar trebuie să privești cu atenție și să te gândești rapid ce băț de chibrit să muți.

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să rezolvi exercițiul: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, 1 + 3 =6 este greșit, pentru a obține o ecuație corectă trebuia mutat bățul de la cifra 3 care devine cifra 5, astfel rezultatul va fi următorul: 1 + 5=6.

Test IQ | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 1+3=6
Test IQ | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 1+3=6

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Testul IQ format din 3 întrebări la care doar 20% dintre oameni știu să răspundă corect

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