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Testul IQ format din 3 întrebări la care doar 20% dintre oameni știu să răspundă corect

De: Denisa Crăciun 20/07/2026 | 13:46
Testul IQ format din 3 întrebări la care doar 20% dintre oameni știu să răspundă corect
Test IQ/ sursa foto: iqtest.ro
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Este luni, iar cel mai bun mod de a întâmpina noua săptămână este să îți întreci limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ interesant.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Acestea se regăsesc și în mediul online, fiind populare în toată lumea. Cele mai cunoscute și apreciate sunt iluziile optice, imagini cu diferențe, exerciții matematice sau chiar întrebări simple, precum testul de astăzi. În plus, îți pun la încercare abilitatea vizuală, gândirea critică, memoria și multe altele. Rezolvând frecvent astfel de teste, pe termen lung pot avea rezultate incredibile pentru creier.

Testul IQ format din 3 întrebări la care doar 20% dintre oameni știu să răspundă corect

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test simplu de inteligență. De această dată, îți propunem un test IQ format din trei întrebări, apreciat de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Doar 20% dintre oameni reușesc să răspundă corect la aceste întrebări. Exercițiul a fost realizat în anul 2005, de psihologul Shane Frederick, profesor la Yale School of Management. El și-a dorit să evalueze abilitatea oamenilor de a evita răspunsurile intuitive și de a gândi rațional și logic. Deși par ușoare, întrebările sunt menite să inducă în eroare, așadar atenția este importantă pentru a oferi răspunsurile corecte. Întrebările sunt următoarele:

  1. O bâtă și o minge costă împreună 1,10 dolari. Bâta costă cu 1,00 dolar mai mult decât mingea. Cât costă mingea?
  2. Dacă 5 mașini fac 5 piese în 5 minute, cât timp ar dura ca 100 de mașini să facă 100 de piese?
  3. Într-un lac există o zonă de nuferi care se dublează în fiecare zi. Dacă sunt necesare 48 de zile pentru ca zona să acopere întregul lac, cât timp ar dura să acopere jumătate din lac?

REZOLVARE

Dacă ai reușit să rezolvi întrebările din prima: felicitări și aplauze. Pentru cei care nu s-au descurcat, CANCAN.RO va oferi răspunsul. La toate aceste întrebări există răspunsuri intuitive, dar importante sunt cele corecte. Așadar, hai să vedem împreună rezolvarea.

  1. Răspunsul intuitiv: 0,10 dolari

    Răspuns corect: 0,05 dolari (bâta costă 1,05 dolari)

  2. Răspunsul intuitiv: 100 minute

    Răspuns corect: 5 minute (toate mașinile lucrează simultan)

  3. Răspunsul intuitiv: 24 zile

    Răspuns corect: 47 zile (după 48 de zile lacul este complet acoperit, deci 50% era în ziua precedentă)

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