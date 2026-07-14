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Semne mai puțin cunoscute ale unui IQ ridicat. Cele 3 lucruri care îi entuziasmează pe oamenii foarte inteligenți

De: Daniel Matei 14/07/2026 | 06:10
Semne mai puțin cunoscute ale unui IQ ridicat. Cele 3 lucruri care îi entuziasmează pe oamenii foarte inteligenți
Sursa foto: Shutterstock
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Există numeroase indicii care pot sugera că o persoană are o inteligență peste medie, iar acestea merg dincolo de rezultatele obținute la un test de IQ. Potrivit unui specialist, oamenii cu un IQ neobișnuit de ridicat tind să se entuziasmeze de lucruri care îi lasă indiferenți pe cei mai mulți.

Katarina Esko, coach specializat în lucrul cu persoane cu un nivel ridicat de inteligență, a publicat un videoclip în care explică ce interese aparent neobișnuite le trezesc cel mai des entuziasmul acestora. Ea subliniază că astfel de pasiuni nu ar trebui ascunse, ci reprezintă un semn al unei încrederi în sine sănătoase, potrivit yourtango.com.

Esko spune că aceste interese reflectă curiozitatea, dorința de dezvoltare și capacitatea de a crea conexiuni autentice cu cei din jur.

Întâlnirea cu oameni care au cunoștințe aprofundate într-un domeniu

Persoanele cu un IQ ridicat sunt atrase de oameni care stăpânesc foarte bine un anumit subiect, indiferent că este vorba despre fizică, istorie, mecanică, muzică sau orice alt domeniu.

În loc să încerce să impresioneze, ele preferă să pună întrebări și să învețe cât mai multe de la cei considerați experți. Potrivit specialistei, dorința de a acumula cunoștințe noi este una dintre trăsăturile definitorii ale persoanelor foarte inteligente.

Feedback-ul care îi ajută să se îmbunătățească

În timp ce multe persoane privesc criticile cu reticență, oamenii foarte inteligenți tind să aprecieze feedback-ul constructiv.

Specialista susține că aceștia își doresc să afle ce pot face mai bine și sunt interesați de perspective diferite, tocmai pentru că urmăresc să evolueze constant. În loc să reacționeze defensiv, încearcă să transforme observațiile primite într-o oportunitate de dezvoltare.

Momentele în care pot fi copilăroși

Deși sunt adesea percepuți ca persoane serioase, oamenii cu un IQ ridicat nu ezită să facă glume sau să se comporte într-un mod copilăresc pentru a-i face pe ceilalți să se simtă mai confortabil.

Potrivit Katarinei Esko, ei înțeleg că inteligența poate intimida uneori și folosesc umorul pentru a destinde atmosfera și pentru a crea relații mai apropiate. Unele cercetări au asociat chiar simțul umorului cu performanțe cognitive ridicate, deși inteligența este un concept complex și nu poate fi evaluată printr-un singur comportament.

Specialiștii subliniază că nu există un singur semn care să indice un IQ ridicat. Curiozitatea, dorința de a învăța și deschiderea către feedback pot apărea la persoane cu niveluri foarte diferite de inteligență și nu reprezintă, în sine, o dovadă a unui IQ peste medie.

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