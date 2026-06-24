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Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 13:42
Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite
Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite
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Dacă până acum toată lumea fugea în București sau la Cluj pentru bani și carieră, acum totul s-a schimbat complet. Potrivit unui nou studiu, românii au alte priorități. Acum se caută calitatea vieții, serviciile bune, natura și echilibrul dintre muncă și timp liber. Orașele câștigă teren!

Bucureștiul a fost trimis direct la pământ în clasament! Deși Capitala rămâne cel mai important motor economic din țară și locul unde se dau cele mai mari salarii, a căzut tocmai pe locul opt. Oamenii nu mai suportă traficul, aglomerația, poluarea și stresul, iar aceste lucruri contează enorm când alegi unde să locuiești.

Orașul Bucuresti a fost detronat

Nici Cluj-Napoca nu a reușit să rămână pe primul loc! Orașul a pierdut coroana și a picat pe locul doi, dar rămâne apreciat pentru universități, locurile de muncă și evenimentele culturale sau sportive. Pe locul trei a urcat Constanța, care atrage masiv datorită deschiderii la Marea Neagră și a dezvoltării economice din ultimii ani.

Marele câștigător din preferințele românilor este Brașovul! Orașul de la poalele Tâmpei este considerat locul ideal pentru trai. Are o dezvoltare economică puternică, străzi și infrastructură din ce în ce mai moderne, dar și natura chiar lângă casă.

Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite
Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite

În ultimii ani, o grămadă de oameni din alte regiuni, mai ales din București, și-au luat bagajele și s-au mutat definitiv la Brașov. Românii spun că au ales acest loc pentru că viața e mult mai liniștită, aerul e curat și ajungi imediat la munte. În plus, piața muncii a explodat acolo și sunt oportunități uriașe în IT, servicii, fabrici și turism, iar școlile și investițiile private sunt de top.

Orașele mici dau lovitura

Studiul arată o tendință foarte interesantă: românii se uită cu mare atenție la orașele mici și medii. Localități ca Sibiu, Alba Iulia și Arad au crescut enorm în clasament. Economiștii explică faptul că oamenii vor primării eficiente, servicii publice bune și un mediu fără aglomerație de coșmar. Dincolo de bani, românii vor confort în fiecare zi. Iată cum arată topul oficial al celor mai atractive orașe din România:

  1. Brașov
  2. Cluj-Napoca
  3. Constanța
  4. Timișoara
  5. Sibiu
  6. Oradea
  7. Iași
  8. București
  9. Alba Iulia
  10. Arad

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Orașul din România cu cele mai multe baruri pe metru pătrat. Nu este București!

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