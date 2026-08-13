Filtrul hotei este unul dintre acele lucruri pe care le curățăm mult prea rar, deși adună în timp grăsime, praf și particule provenite din gătit. Curățarea lui nu este importantă doar pentru ca hota să arate bine, ci și pentru ca aceasta să funcționeze eficient și pentru a reduce riscul provocat de acumulările de grăsime.

Dacă gătești frecvent, filtrul hotei ar trebui curățat cel puțin o dată pe lună. În cazul în care folosești mult ulei sau prăjești des, curățarea poate fi necesară chiar mai frecvent, potrivit Real Simple.

De ce trebuie curățat filtrul hotei

În timpul gătitului, particulele de grăsime și ulei sunt aspirate de hotă și ajung în filtru. În timp, acesta poate deveni încărcat cu un strat lipicios de grăsime și murdărie.

Un filtru foarte murdar poate afecta eficiența hotei, iar acumularea de grăsime reprezintă și un potențial risc de incendiu. Din acest motiv, curățarea periodică este mai mult decât o simplă chestiune de igienă.

Cum îl cureți

Înainte de toate, oprește hota și scoate filtrul. Majoritatea filtrelor metalice pot fi curățate acasă, fără produse speciale.

Scoate filtrul

Îndepărtează cu grijă filtrul metalic din hotă. Dacă este foarte murdar, este recomandat să îndepărtezi mai întâi excesul de grăsime cu un șervețel de hârtie.

Pregătește apa pentru curățare

Umple chiuveta sau un recipient suficient de mare cu apă fierbinte și adaugă detergent de vase. Pentru depunerile mai dificile, poți adăuga și bicarbonat de sodiu.

Pune filtrul în soluție și lasă-l la înmuiat. Apa fierbinte și detergentul ajută la desprinderea grăsimii acumulate.

Curăță mecanic filtrul

După ce filtrul a stat la înmuiat, curăță-l cu o perie sau un burete potrivit. Insistă în special în zonele în care s-au format depuneri de grăsime.

Dacă filtrul este foarte murdar, poate fi necesar să repeți procesul.

Clătește și usucă foarte bine

Clătește filtrul cu apă curată pentru a îndepărta detergentul și murdăria desprinsă. Înainte de a-l pune înapoi în hotă, lasă-l să se usuce complet.

Nu monta filtrul cât timp este ud!!!

Cât de des trebuie curățat filtrul

Frecvența depinde foarte mult de cât de des gătești.

Gătit zilnic: aproximativ o dată pe lună;

Gătit frecvent și folosirea multor uleiuri: mai des de o dată pe lună;

Gătit ocazional: filtrul poate necesita curățare la intervale mai mari.

Un semn simplu că a venit timpul să îl cureți este atunci când filtrul devine vizibil lipicios sau începe să fie acoperit de un strat de grăsime.

Nu toate filtrele se spală

Este important să verifici ce tip de filtru are hota ta. Filtrele metalice pentru grăsime sunt, în general, lavabile și pot fi curățate periodic.

În schimb, unele hote folosesc și filtre cu carbon activ, care au rolul de a elimina mirosurile. Acestea nu se curăță în același mod și, în funcție de model, trebuie înlocuite periodic.

De aceea, înainte să pui orice filtru în apă sau în mașina de spălat vase, verifică instrucțiunile producătorului.

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