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8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până dimineața

De: Daniel Matei 05/08/2026 | 07:40
8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până dimineața
Sursa foto: Shutterstock
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Pentru multe persoane, curățenia este o modalitate bună de a încheia ziua, însă anumite treburi casnice ar trebui lăsate pentru dimineață. Unele pot fi mai puțin eficiente pe întuneric, altele pot produce zgomot și îi pot deranja pe cei din jur, iar câteva implică chiar riscuri pentru siguranță.

Potrivit Better Homes & Gardens, momentul din zi în care faci curățenie poate influența atât rezultatul, cât și siguranța sau chiar durata de viață a unor aparate electrocasnice.

Curățenia cu substanțe chimice

Produsele de curățenie puternice, inclusiv cele pe bază de înălbitor sau amoniac, pot elibera vapori care provoacă dureri de cap, amețeli sau iritații respiratorii. Seara, aerisirea locuinței poate fi mai dificilă, mai ales dacă ferestrele rămân închise peste noapte.

Dacă trebuie să faci puțină curățenie înainte de culcare, este mai bine să alegi produse de curățare mai blânde. Pentru substanțele puternice, este recomandat să aștepți până în timpul zilei, când poți aerisi corespunzător încăperea.

Spălatul geamurilor

Lumina naturală te ajută să observi mai ușor urmele și petele rămase pe geamuri, motiv pentru care această activitate este mai bine să fie făcută ziua. Lumina artificială poate ascunde anumite pete, iar dimineața ai putea descoperi că geamurile nu sunt atât de curate pe cât păreau seara.

În plus, condensul care se poate forma peste noapte pe geamurile umede poate afecta rezultatul.

Aspiratul

Aspiratorul este una dintre cele mai zgomotoase activități de curățenie, iar folosirea lui seara îi poate deranja pe ceilalți membri ai familiei sau pe vecini.

În cazul blocurilor sau al locuințelor aflate foarte aproape unele de altele, zgomotul poate încălca chiar și regulile locale privind orele de liniște. Pentru o mizerie apărută târziu, o mătură sau un aspirator de mână sunt variante mai potrivite.

Spălatul podelelor

Podelele umede reprezintă un risc de alunecare, mai ales noaptea, când cineva se poate ridica din pat fără să știe că podeaua tocmai a fost spălată.

În plus, lumina redusă poate face mai dificilă observarea prafului, a murdăriei sau a petelor, ceea ce înseamnă că este posibil ca rezultatul să nu fie unul foarte bun. Dacă verși ceva seara, este mai bine să cureți doar zona respectivă decât să speli întreaga podea.

Sortarea lucrurilor sau mutarea mobilei

Organizarea casei sau mutarea mobilei pot deveni periculoase pe întuneric. Obiectele lăsate pe jos pot provoca accidente, iar mobila grea poate fi dificil de manevrat atunci când iluminarea este slabă.

Este mai sigur să lași astfel de proiecte pentru timpul zilei, când vezi mai bine în jurul tău și ai suficientă energie pentru a le duce la capăt.

Curățenia generală în bucătărie

Ștergerea blatului după cină nu este o problemă, însă curățarea în profunzime a bucătăriei poate aștepta până dimineață.

Curățarea cuptorului, reorganizarea dulapurilor sau chiar pornirea mașinii de spălat vase pot produce zgomot și îi pot deranja pe cei care dorm. În cazul mașinii de spălat vase există, în situații rare, și un risc de incendiu, ceea ce face mai prudentă folosirea ei atunci când ești treaz și atent.

Spălatul și uscatul hainelor

Mașinile de spălat și uscătoarele pot fi zgomotoase, mai ales în locuințele mici, unde sunetul se propagă mai ușor.

În cazul uscătorului există și un risc de incendiu dacă acumularea de scame duce la supraîncălzire. Din acest motiv, este mai sigur să folosești aparatul atunci când ești treaz și poți interveni dacă apare o problemă.

Curățarea cu aburi

Aparatele de curățat cu aburi sunt eficiente pentru curățenia în profunzime, dar utilizarea lor este mai potrivită în timpul zilei. Apa fierbinte și aburul pot provoca arsuri în cazul unui accident, iar oboseala și lumina slabă pot crește riscul de a te răni.

În plus, covoarele curățate cu aburi se pot usca mai greu în timpul nopții, iar umezeala prelungită poate favoriza apariția mucegaiului.

Prin urmare, dacă ai chef să faci ordine seara, poți rămâne la activități simple, precum ștergerea blaturilor sau împăturirea hainelor. Pentru curățenia mai zgomotoasă, folosirea substanțelor puternice sau activitățile care implică apă fierbinte, este mai bine să aștepți până dimineața.

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