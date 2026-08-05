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Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum

De: Alina Drăgan 05/08/2026 | 07:38
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
De ce afecțiune suferă Cheloo și cum a ajuns să arate acum
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În ultima perioadă, după întoarcerea din Asia Express, Cheloo a trecut prin momente destul de dificile. Artistul a fost în centrul atenției după ce a fost protagonistul unui incident ce a avut loc la Spitalul Municipal Câmpina, atunci când a încercat să fugă de sub supravegherea echipajului de la Ambulanță. Acum, lucrurile par că s-au mai liniștit pentru artist, a fost externat de la Psihiatrie și s-a întors pe scenă. Cum arată Cheloo acum? E total schimbat.

În data de 19 iunie, artistul cunoscut sub numele de scenă Cheloo a fost implicat într-un incident ce a avut loc la Spitalul Municipal Câmpina, unde rapperul fusese adus de la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde era internat. Acesta a încercat să fugă de sub supravegherea echipajului de la Ambulanță, iar oamenii legii au intervenit.

De ce afecțiune suferă Cheloo și cum a ajuns să arate acum

În urma incidentului de la începutul verii, Cheloo a luat o pauză de la viața publică. Artistul a fost internat pentru o perioadă la Spitalul de Psihiatrie Voila, însă a fost externat, iar acum și-a reluat activitatea. Cântărețul s-a întors pe scenă, iar weekendul ce a trecut a făcut, alături de colegii săi de trupă, un show de senzație pe litoral.

După perioada dificilă prin care a trecut, Cheloo a revenit la ceea ce îi place să facă. Acesta a urcat, din nou, pe scenă, iar weekendul trecut a susținut un concert în Costinești. Alături de colegii săi de trupă, Cheloo a făcut un show de senzație, iar publicul a fost în delir.

Însă, mulți au fost cei care au observat că artistul este destul de schimbat. Acesta arată diferit și este clar că perioada dificilă prin care a trecut și-a pus amprenta asupra sa.

De ce afecțiune suferă Cheloo și cum a ajuns să arate acum /Foto: Facebook

Pe lângă problemele cu care s-a confruntat în ultimul timp, puțini sunt cei care știu că artistul suferă și de o afecțiune care îi afectează destul de mult viața. Mai exact, în urmă cu ceva timp, solistul trupei Paraziții a dezvăluit că suferă de o boală care-i afectează pe mulți români. Cântărețul a recunoscut că este discromat, o afecțiune care presupune o incapacitate parțială sau totală de a distinge anumite culori sau nuanțe.

Concret, este vorba despre o tulburare a vederii cromatice care, în cazul său, îngreunează diferențierea nuanțelor de roșu și verde.

„A apărut o nouă veste prin presă cum că aș fi daltonist. Nu sunt daltonist, sunt puternic discromat. De asta uneori benzile sunt maro, uneori verzi, roșii, depinde cum bate soarele”, declara Cheloo, în urmă cu ceva timp.

 

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