Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat toți invitații

Scott Michael Foster, cunoscut din producțiile Hallmark și din seriale precum Greek, You și Once Upon a Time, s-a căsătorit cu actrița Carson Fagerbakke într-o ceremonie de poveste desfășurată într-un castel medieval din Anglia. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu opt ani pe platourile serialului Crazy Ex-Girlfriend.

O nuntă într-un castel medieval din Anglia

Scott Michael Foster și Carson Fagerbakke și-au unit destinele sâmbătă, 1 august, la istoricul Berkeley Castle, din Gloucestershire, Anglia.

La ceremonie au participat aproximativ 90 de invitați, printre care și tatăl miresei, actorul Bill Fagerbakke, cunoscut pentru vocea personajului Patrick Star din desenul animat SpongeBob SquarePants.

Scott Foster, în vârstă de 41 de ani, a declarat pentru PEOPLE că el și Carson au ales acest loc deoarece iubesc călătoriile și sunt fascinați de castele.

„Eram în Marea Britanie când am realizat amândoi că vrem să ne căsătorim, așa că ni s-a părut firesc să revenim aici pentru acest moment”, a spus actorul.

Au visat la o nuntă elegantă și cinematografică

Cei doi și-au imaginat o celebrare memorabilă, alături de familie și prieteni, într-un loc spectaculos și încărcat de istorie.

Tema nunții a fost descrisă de miri drept „elegantă, misterioasă și cinematografică”. „Abia așteptam să îi vedem pe toți prietenii și membrii familiei îmbrăcați elegant și reuniți sub același acoperiș”, a spus Scott, care joacă alături de Lacey Chabert în noul serial Hallmark+ „Paris Is Always a Good Idea”.

Festivitățile au început cu o cină de repetiție organizată în ajunul nunții.Sâmbătă, mireasa, în vârstă de 32 de ani, și mirele și-au rostit jurămintele scrise de mână într-o ceremonie intimă, oficiată de sora miresei, Hannah Royce.

Momentele speciale au fost surprinse inclusiv de un ilustrator care a realizat desene live pe parcursul ceremoniei.

Rochia de mireasă pe care și-a dorit-o dintotdeauna

Carson Fagerbakke a mers spre altar pe melodia „Falling Slowly” din filmul Once. Ea a purtat rochia Isabelle semnată Kim Kassas Couture, cu corset structurat din tafta de mătase și broderii roz și argintii realizate manual, completată de un voal din tul spaniol.

„A fost prima rochie pe care am probat-o și, după multe alte probe, nimic nu s-a apropiat de ea. Era singura rochie pe care o aveam salvată pe Pinterest. Îmi place talia în stil basque și broderiile de pe corset. M-a atras dramatismul întregului look ”, a povestit actrița.

Carson a descris-o drept „rochia visurilor mele”.

Cină elegantă și primul dans ca soț și soție

După ceremonie, invitații au participat la o recepție cu o cină elegantă.

La desert au fost servite pavlova cu fructe de pădure și două deserturi britanice clasice: Eton mess și sticky toffee pudding. Mirii le-au pregătit invitaților și un coffee bar.

Scott și Carson au deschis dansul pe un colaj muzical format din piesele „A 1000 Times” de Hamilton Leithauser și „You Are the Best Thing” de Ray LaMontagne.

„A fost cea mai frumoasă petrecere pe care ne-o puteam imagina”, a spus Carson.

Cei doi s-au logodit în decembrie 2024, iar Scott a cerut-o în căsătorie chiar de Crăciun, în fața întregii familii.

„Chiar nu bănuia absolut nimic”, a spus actorul despre surpriza pregătită logodnicei sale.

Scott spune că cel mai mult își dorește acum să își petreacă viața alături de cea mai bună prietenă a sa.

„Abia aștept să împărtășesc viața cu cea mai bună prietenă a mea și să parcurgem împreună acest drum.”

La rândul său, Carson a mărturisit că se simte norocoasă să aibă alături un partener în care are deplină încredere.

„Este o distracție fără sfârșit și un sprijin necondiționat. Îmi place că mă face să mă simt în siguranță.”

Privind spre viitor, Scott a spus:

„Simt că abia acum începem și că avem toată viața înainte.”

Carson a completat:

„Ne-am schimbat atât de mult de când am început să ne întâlnim acum opt ani și abia aștept să văd cum vom evolua în următorii opt ani.”

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