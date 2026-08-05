Acasă » Știri » Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt

Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt

De: Anca Chihaie 05/08/2026 | 08:30
Maria Avram și ispita Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Revederea dintre Maria și Marius Avram, alături de ispitele care le-au marcat parcursul în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a fost unul dintre cele mai comentate momente din ediția „Insula Iubirii – Reuniuni”. 

Maria și Marius Avram, împreună cu Cătălin Brânză și Oana Monea, au fost în centrul atenției încă din primele minute ale emisiunii. Dacă relația dintre Marius și Oana a rămas doar un capitol încheiat odată cu filmările, situația dintre Maria și Cătălin a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales după o mărturisire făcută de fosta concurentă.

Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra?

Pe parcursul întregii întâlniri, Marius Avram a părut vizibil incomodat de prezența lui Cătălin Brânză. Gesturile, privirile și atmosfera dintre Maria și ispita masculină au fost observate atât de cei aflați în platou, cât și de telespectatori. Cei doi au dat impresia că există în continuare o apropiere între ei, lucru care l-a făcut pe fostul concurent să devină tot mai tensionat.

Momentul care a atras cel mai mult atenția a venit în timpul discuțiilor despre ceea ce s-a întâmplat după încheierea filmărilor. Maria a lăsat să se înțeleagă faptul că ea și Cătălin s-au revăzut după experiența din Thailanda. Informația nu a trecut neobservată, mai ales că ambii locuiesc în Londra, ceea ce a alimentat imediat speculațiile privind o posibilă continuare a legăturii dintre ei și în afara emisiunii.

Subiectul sărutului dintre Maria și Cătălin, petrecut în timpul competiției, a fost readus în discuție. De asemenea, au fost analizate și mesajele schimbate între cei doi pe durata filmărilor, bilețele care au stârnit controverse încă din momentul difuzării sezonului.

Foto: captură Antena 1

Maria a încercat inițial să minimalizeze importanța acelor mesaje și să susțină că unele dintre ele nu aveau semnificația pe care ceilalți au atribuit-o. Cu toate acestea, pe măsură ce au fost prezentate mai multe detalii, a devenit evident că apropierea dintre ea și Cătălin fusese mult mai mare decât își imaginase Marius.

Un alt aspect care a ieșit la iveală a fost faptul că, o perioadă, Marius a avut impresia că anumite mesaje romantice erau destinate chiar lui. În realitate, contextul discuțiilor a indicat că acestea făceau referire la Cătălin Brânză, iar această descoperire a reprezentat un moment dificil pentru fostul concurent.

Faptul că Maria și Cătălin locuiesc în același oraș a alimentat și mai mult curiozitatea privind natura relației lor după terminarea show-ului. Mărturisirea că cei doi s-au întâlnit din nou în Londra a fost suficientă pentru a genera numeroase întrebări despre ceea ce s-a petrecut departe de camerele de filmat.

Oana Monea spune adevărul despre operațiile estetice care au scandalizat internetul: „Nu mi-am ridicat fața!”

Oana Monea a ironizat-o pe Maria Avram, după ce și-a operat nasul: ”Îi e prea mic”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat
Știri
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion…
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”
Știri
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea…
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
Mediafax
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă...
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
Digi24
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu...
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de legendă
Mediafax
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
Click.ro
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin...
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat după ce fusese aruncat la gunoi
Digi 24
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat...
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova
Digi24
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min....
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor.ro
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit ...
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și ...
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat ...
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat toți invitații
Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București ...
Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și celelalte orașe din România
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de ...
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de shopping s-a transformat într-o misiune în toată regula
8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până ...
8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până dimineața
Vezi toate știrile