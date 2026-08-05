Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt

Revederea dintre Maria și Marius Avram, alături de ispitele care le-au marcat parcursul în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a fost unul dintre cele mai comentate momente din ediția „Insula Iubirii – Reuniuni”.

Maria și Marius Avram, împreună cu Cătălin Brânză și Oana Monea, au fost în centrul atenției încă din primele minute ale emisiunii. Dacă relația dintre Marius și Oana a rămas doar un capitol încheiat odată cu filmările, situația dintre Maria și Cătălin a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales după o mărturisire făcută de fosta concurentă.

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Pe parcursul întregii întâlniri, Marius Avram a părut vizibil incomodat de prezența lui Cătălin Brânză. Gesturile, privirile și atmosfera dintre Maria și ispita masculină au fost observate atât de cei aflați în platou, cât și de telespectatori. Cei doi au dat impresia că există în continuare o apropiere între ei, lucru care l-a făcut pe fostul concurent să devină tot mai tensionat.

Momentul care a atras cel mai mult atenția a venit în timpul discuțiilor despre ceea ce s-a întâmplat după încheierea filmărilor. Maria a lăsat să se înțeleagă faptul că ea și Cătălin s-au revăzut după experiența din Thailanda. Informația nu a trecut neobservată, mai ales că ambii locuiesc în Londra, ceea ce a alimentat imediat speculațiile privind o posibilă continuare a legăturii dintre ei și în afara emisiunii.

Subiectul sărutului dintre Maria și Cătălin, petrecut în timpul competiției, a fost readus în discuție. De asemenea, au fost analizate și mesajele schimbate între cei doi pe durata filmărilor, bilețele care au stârnit controverse încă din momentul difuzării sezonului.

Maria a încercat inițial să minimalizeze importanța acelor mesaje și să susțină că unele dintre ele nu aveau semnificația pe care ceilalți au atribuit-o. Cu toate acestea, pe măsură ce au fost prezentate mai multe detalii, a devenit evident că apropierea dintre ea și Cătălin fusese mult mai mare decât își imaginase Marius.

Un alt aspect care a ieșit la iveală a fost faptul că, o perioadă, Marius a avut impresia că anumite mesaje romantice erau destinate chiar lui. În realitate, contextul discuțiilor a indicat că acestea făceau referire la Cătălin Brânză, iar această descoperire a reprezentat un moment dificil pentru fostul concurent.

Faptul că Maria și Cătălin locuiesc în același oraș a alimentat și mai mult curiozitatea privind natura relației lor după terminarea show-ului. Mărturisirea că cei doi s-au întâlnit din nou în Londra a fost suficientă pentru a genera numeroase întrebări despre ceea ce s-a petrecut departe de camerele de filmat.

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