Acasă » Teste IQ » Iluzie optică | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această imagine

Iluzie optică | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această imagine

De: Alina Drăgan 05/08/2026 | 08:55
Iluzie optică | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această imagine
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este miercuri și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test IQ, ce îți solicită atenția. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie de ceva mai multă concentrare și atenție pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu mulți îl pot desluși, cel puțin nu din prima. Și timpul în care rezolvi testul este foarte important, doar geniile o pot face în câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Identifică numărul ascuns din această imagine

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, dar este nevoie de un spirt ascuțit de observare pentru a-l rezolva. În esență, tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea dată și că găsești cât de repede poți numărul ascuns. Doar geniile o fac în câteva secunde.

Cei care au reușit să rezolve testul și să găsească rapid numărul sunt felicitați și primesc aplauze. Pentru cei care nu l-au găsit încă o să oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să se concentreze în partea stângă a imaginii.

Dacă nici până acum nu ați reușit să identificați numărul ascuns o să spulberăm misterul. Este vorba de numărul 8, care stă ascuns în partea stângă a imaginii. Numărul este evidențiat și în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

CITEȘTE ȘI:

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 5 = 10

Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!
Teste IQ
Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!
Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 3 = 14, mutând un singur băț
Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 3 = 14, mutând un singur băț
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de legendă
Mediafax
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
Click.ro
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
RAR anunță ce culoare preferă românii când își cumpără o mașină
Promotor.ro
RAR anunță ce culoare preferă românii când își cumpără o mașină
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Tags:
ULTIMA ORĂ
Transformarea Oanei Monea a stârnit numeroase reacții în online. Fosta ispită de la „Insula iubirii” ...
Transformarea Oanei Monea a stârnit numeroase reacții în online. Fosta ispită de la „Insula iubirii” a dezvăluit ce intervenție și-a făcut
Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi
Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi
Cauza morții românului de 19 ani, cercetată de autorități. Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia
Cauza morții românului de 19 ani, cercetată de autorități. Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia
Cele două zodii care dau lovitura până pe 15 august! Reușite pe toate planurile pentru acești nativi
Cele două zodii care dau lovitura până pe 15 august! Reușite pe toate planurile pentru acești nativi
Spike, mesaj cu subînțeles după împăcarea cu Livia Eftimie! Ce a postat artistul după pozele din ...
Spike, mesaj cu subînțeles după împăcarea cu Livia Eftimie! Ce a postat artistul după pozele din Grecia
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a ...
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Vezi toate știrile