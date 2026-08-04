Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 5 = 10

CANCAN ți-a pregătit un test de inteligență care i-a pus în dificultate pe mii de oameni! La prima vedere, ecuația 7 + 5 = 10 pare imposibil de reparat. Totuși, există o soluție, iar tot ce trebuie să faci este să muți un singur chibrit.

Astfel de teste de logică au devenit extrem de populare pe rețelele sociale, unde mii de utilizatori încearcă să rezolve enigmele contra cronometru. Deși pare un joc simplu, adevărul este că aceste provocări testează atenția la detalii, gândirea laterală și capacitatea de a privi problema dintr-un unghi diferit.

Un nou test de inteligență

Dacă încă analizezi imaginea, îți oferim un indiciu: nu încerca să modifici cifra 7 sau rezultatul 10. Secretul se află chiar în cifra 5, care poate fi transformată prin mutarea unui singur chibrit.

Ai găsit răspunsul?

Soluția este simplă, dar ingenioasă. Se mută chibritul vertical din partea dreaptă jos a cifrei 5 în partea stângă jos. În acest fel, cifra 5 se transformă în 3, iar ecuația devine:

7 + 3 = 10

Corect din punct de vedere matematic și realizat printr-o singură mutare. Dacă ai reușit să descoperi soluția fără ajutor, înseamnă că ai un spirit de observație foarte bun și o gândire logică bine dezvoltată. Dacă nu, nu-ți face griji. Tocmai acesta este farmecul acestor teste: prima impresie este aproape întotdeauna înșelătoare.

Puzzle-urile cu chibrituri sunt apreciate deoarece stimulează creierul, îmbunătățesc concentrarea și dezvoltă flexibilitatea în gândire. În plus, reprezintă o modalitate distractivă de a-ți antrena mintea, indiferent de vârstă.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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