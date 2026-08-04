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Ce au putut lăsa turiștii în urma lor, la un hotel de pe litoral: „Rușinos!”

De: David Ioan 04/08/2026 | 16:59
Ce au putut lăsa turiștii în urma lor, la un hotel de pe litoral: „Rușinos!”
Ce au putut lăsa turiștii în urma lor, la un hotel de pe litoral: „Rușinos!” Foto: Facebook
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Administratora unei rețele hoteliere a publicat pe pagina sa de Facebook imagini care arată mizeria lăsată de un grup de turiști într-un loc de joacă al unui hotel de pe litoral. Fotografiile surprind pahare de plastic, coji de semințe și resturi aruncate pe jos, într-un spațiu destinat copiilor.

În postare, Camelia Ciurea a notat:

„Turistul nostru, stăpânul nostru. Așa arată un loc de joacă al unui hotel de pe litoral….după ce s-au jucat frumos….cei 7 ani de acasă”.

Ce au putut lăsa turiștii în urma lor, la un hotel de pe litoral

Imaginile au stârnit reacții puternice în rândul celor care le-au văzut online, mulți criticând comportamentul turiștilor. Comentariile au subliniat lipsa de respect față de spațiile comune și atitudinea unor vizitatori care consideră că plata cazării le oferă dreptul de a ignora regulile elementare de bun-simț.

Printre reacții s-au numărat și mesaje precum:

„Ferească Dumnezeu de așa turiști! Dar pretenții au avut, nu? Cât mai ieftin, cameră cu sea view, all inclusive (cu băutură de import) și…tot așa!

‘Și care e problema? Doar am plătit, nu?!’ – cam așa răspund dacă le atragi atenția”,

„Aceeași care critică, arată cu degetul, vor sa fie serviți la secundă…ţipă la personal dacă nu execută…”,

„Părinții sunt ocupați, nu mai au timp de educație din păcate. Ați uitat de: noi am plătit”.

Administratorii de hoteluri afirmă că astfel de situații sunt tot mai frecvente în sezonul estival. Ei spun că, pe lângă provocările obișnuite ale perioadei, se confruntă cu lipsa de responsabilitate a unor turiști care lasă în urmă dezordine în camere, pe terase sau în zonele comune, inclusiv în spațiile destinate copiilor.

Reprezentanții unităților de cazare susțin că aceste comportamente îngreunează munca personalului și afectează experiența celorlalți oaspeți, motiv pentru care îi îndeamnă pe vizitatori să trateze cu respect locurile în care își petrec vacanța.

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