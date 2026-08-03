Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Ce au găsit Andrei și soția lui în cameră

Este vară, sezon estival, iar mulți dintre români își petrec concediul la mare. Însă, pentru niște turiști care au ales să se caseze la hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord experiența de pe litoral nu a fost una chiar plăcută. Ce au găsit Andrei și soția lui în cameră? Cuplul s-a arătat dezamăgit complet de serviciile oferite la hotelul fostei sportive.

Investițiile în turism devin o sursă tot mai populară de venit pentru vedetele din România. Fie că vorbim despre cântăreți, actori sau sportivi de top, mulți au ales să-și plaseze economiile în hoteluri de lux pe litoral sau la munte. Printre cei care au pariat cu succes pe această industrie se numără și Simona Halep, fostul lider WTA, care deține, printre altele, și un hotel exclusivist în Mamaia Nord. Deși serviciile oferite aici ar trebui să fie unele de top, se pare că doi turiști au avut parte de o experiență neplăcută, ce le-a ruinat vacanța.

Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord

Simona Halep a inaugurat hotelul din Mamaia Nord în anul 2020, iar de atunci unitatea de cazare i-a atras pe turiștii care caută un plus de rafinament și intimitate la malul Mării Negre. Construit la doar câțiva pași de plajă, hotelul ar trebui să ofere o experiență de lux, iar prețurile au crescut treptat de la un an la altul.

Hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord este situat la doar 100 de metri de plajă și conform descrierii pune la dispoziția oaspeților toate facilitățile unui sejur premium: camere spațioase, dotate cu aer condiționat, balcon cu vedere la mare, baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite, TV cu ecran plat și frigider. Internetul WiFi este disponibil gratuit în întreaga proprietate, iar parcarea este asigurată pentru toți oaspeții.

În plus, hotelul dispune de un restaurant cu meniu variat. Micul dejun poate fi servit în stil bufet, continental sau american, după preferințele fiecărui client. Recepția este deschisă non-stop, iar turiștii pot beneficia și de servicii de transport.

Ei bine, deși pe foaie totul pare perfect, se pare că unii turiști nu au fost prea mulțumiți de servicii. Pentru hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord majoritatea recenziilor sunt pozitive, însă se pare că există și turiști care au fost complet dezamăgiți.

Mai exact, Andrei și soția lui și-au dorit să își petreacă vacanța la mare în hotelul fostei sportive, însă ce au găsit în camere i-a lăsat fără cuvinte. Mai exact, cuplul s-a plâns că mobilierul din cameră este vechi și defect. De asemenea, aceștia spun că au găsit și mizerie în cameră, iar micul dejun a fost unul „deplorabil”.

„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă. Dușul arată ca și cum nu a mai fost renovat de 10 ani. Mobilierul ori vechi, ori de proastă calitate. Am rămas cu mânerul de la dulap în mână când am vrut să am acces la frigider. Micul dejun deplorabil”, a fost recenzia lăsată de cuplu.

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Foto: Booking.com