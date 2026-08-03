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Mădălina Pamfile a activat „faza lungă” sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras privirile tuturor la mall

De: Adrian Vâlceanu 03/08/2026 | 07:50
Mădălina Pamfile a activat faza lungă sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras privirile tuturor la mall
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Fosta asistentă TV Mădălina Pamfile este o persoană foarte ocupată, ea fiind o clasică „single mom”. Are două fete din relația cu un om de afaceri albanez, iar după despărțire a rămas singura responsabilă cu creșterea lor. Totuși, Mădălina Pamfile reușește să-și mai facă timp și pentru ea. CANCAN.RO a surprins-o la o ieșire la shopping, la care a profitat din plin. Ocaziile fiind rare, a luat en-gros! Dar și imaginile cu ea sunt nerecomandate celor cu tensiunea ridicată. Nu de alta, dar frumoasa șatenă a activat „faza lungă” prin mall!

După ce am văzut-o la mare, în Mamaia, defilând superbă cum e ea pe culoarul central al șezlongurilor de la Fratelli Beach, iat-o pe Mădălina Pamfile întoarsă în București, dar nu are nicio clipă de odihnă. Probabil nu-și vede capul de treburi, acum că este model/manager la o clinică dentară din Capitală.

Mădălina Pamfile, ieșire la shopping

Ca să nu mai zicem de timpul alocat creșterii celor două fetițe. Probabil cu greu și-a făcut timp pentru niște shopping.

Mădălina Pamfile a atras atenția tuturor la mall

Îmbrăcată cu o pereche de pantaloni de stofă mulați pe interminabilele sale picioare și un maiou alb pe sub care se poate ghici absența altei lenjerii, Mădălina Pamfile este o apariție răvășitoare în mall. Precum șuvițele sale rebele, ondulate, mersul său printre umerașele cu haine este unul sinuos. Le ia la rând cu răbdare, metodic, așa cum de altfel a făcut cam totul în viață. Se vede că au fost multe oferte de neratat în Zara, pentru că Mădălina Pamfile se duce la casa self-scan cu un morman de haine.

Mădălina Pamfile, încărcată de pungi cu haine luate din Zara

Finalizarea achiziției durează destul de mult, întrucât din nu se știe ce motiv misterios Mădălina Pamfile își uitase cardul. Din fericire avea la ea un teanc impresionant de bani cash, dar merge greu de tot cu introducerea bancnotelor în automatul de plată.

După ce termină de plătit cantitatea impresionantă de haine, Mădălina Pamfile se vede nevoită să solicite ajutorul unui bărbat! Situație care cu siguranță nu-i convine, ea fiind mereu o femeie independentă. De data asta însă trebuie să roage un bărbat, că e mai forțos, să o ajute cu căratul pungilor. Se recomandă modest Mădălina, nu face uz de CV-ul impresionant, însă domnul de serviciu pe magazin o ajută numaidecât. E bine să ai un șarm personal redutabil!

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NU RATA!

MĂDĂLINA PAMFILE A SCOS LAPTOPUL PE PLAJĂ ȘI S-A PUS PE TREABĂ. NU S-A DUS PE LITORAL DOAR PENTRU BRONZ!

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