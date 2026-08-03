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Cum scapi de mucegaiul din mașina de spălat rufe. Greșeala pe care mulți o fac după fiecare spălare

De: Daniel Matei 03/08/2026 | 07:40
Cum scapi de mucegaiul din mașina de spălat rufe. Greșeala pe care mulți o fac după fiecare spălare
Sursa foto: Shutterstock
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Mașina de spălat rufe este concepută pentru a curăța hainele, însă, dacă nu este întreținută corespunzător, poate deveni un mediu ideal pentru dezvoltarea mucegaiului. Mirosul neplăcut al hainelor proaspăt spălate sau petele negre de pe garnitura de cauciuc sunt printre primele semne că aparatul are nevoie de o curățare temeinică.

Potrivit experților citați de Better Homes & Gardens, mucegaiul apare cel mai des în garniturile de cauciuc, sertarul pentru detergent, filtre și furtunuri, unde umezeala persistă după fiecare spălare.

De ce apare mucegaiul

Specialiștii explică faptul că interiorul mașinii de spălat este întunecat, umed și adesea plin de reziduuri de detergent, balsam și murdărie provenită de pe haine. Toate acestea creează condițiile ideale pentru dezvoltarea mucegaiului și a mucegaiului superficial.

Dacă problema este ignorată, sporii pot provoca mirosuri persistente, iar hainele pot ieși din mașină cu un iz de umezeală chiar și după un ciclu complet de spălare.

Cum îl elimini

Pentru depunerile reduse, experții recomandă ștergerea garniturii și a sertarului pentru detergent cu oțet alb. Dacă mucegaiul este mai extins, este necesară o curățare completă a mașinii.

Aceasta presupune rularea unui program cu apă fierbinte și utilizarea unui agent de curățare precum înălbitorul pe bază de clor, peroxidul de hidrogen sau oțetul alb, urmată de curățarea manuală a garniturii, sertarului pentru detergent, filtrului și a altor componente accesibile. La final, este recomandat un ciclu suplimentar de clătire pentru eliminarea reziduurilor rămase. Specialiștii avertizează însă că înălbitorul nu trebuie amestecat niciodată cu oțet sau peroxid de hidrogen, deoarece combinația poate produce gaze toxice.

Cum previi reapariția mucegaiului

Cea mai simplă metodă este să lași ușa mașinii de spălat și sertarul pentru detergent întredeschise după fiecare utilizare, astfel încât interiorul să se usuce complet. În plus, aparatul ar trebui curățat periodic, fără exces de detergent sau balsam, iar zona în care este amplasat să fie bine ventilată. În încăperile foarte umede, un dezumidificator poate contribui la prevenirea reapariției mucegaiului.

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