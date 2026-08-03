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Sahara României: 43 grade Celsius la umbră pe 7 august, în aceste orașe. Avertismentul meteorologilor EaseWeather

De: Elisa Tîrgovățu 03/08/2026 | 08:08
Sahara României: 43 grade Celsius la umbră pe 7 august, în aceste orașe. Avertismentul meteorologilor EaseWeather
Sahara României: 43 grade Celsius la umbră pe 7 august, în aceste orașe. Avertismentul meteorologilor EaseWeather / Sursa foto: eseweather
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În sudul județului Dolj, aproximativ 100.000 de hectare de teren au fost transformate într-un peisaj arid, motiv pentru care zona este cunoscută astăzi sub numele de „Sahara României”. În acest context, meteorologii anunță că temperaturile vor ajunge chiar și la 43 de grade Celsius la umbră.

Întinsă pe aproape 6% din suprafața județului, această regiune arată, de fapt, consecințele defrișărilor masive și ale degradării accelerate a terenurilor, devenind un avertisment asupra riscurilor pe care le implică exploatarea necontrolată a resurselor naturale.

Zona cunoscută drept „Sahara României”

Peste 100.000 de hectare din județul Dolj sunt afectate de extinderea terenurilor nisipoase, într-o zonă cunoscută sub numele de „Sahara Olteniei”, situată între Craiova, Calafat și Corabia.

Fenomenul continuă să se accentueze de la un an la altul. Specialiștii estimează că dunele de nisip câștigă anual aproximativ 1.000 de hectare, reducând suprafețele care pot fi folosite în agricultură.

Defrișarea suprafețelor împădurite este considerată principala cauză a extinderii terenurilor nisipoase din județul Dolj. Perdelele forestiere, care limitau efectele secetei și protejau solul, au fost în mare parte eliminate de-a lungul timpului.

Dacă la începutul anilor ’70 pădurile acopereau aproximativ 12% din suprafața județului, în prezent acestea reprezintă doar în jur de 7%, iar suprafața lor continuă să se reducă.

Avertismente privind efectele schimbărilor climatice asupra României au fost lansate încă din urmă cu cinci ani de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Climatologii atrăgeau atenția că modelele climatice indică o creștere semnificativă a temperaturilor și o reducere a cantităților de precipitații în sezonul cald, cu efecte tot mai vizibile asupra mediului și agriculturii.

„Până la sfârșitul secolului, vom avea creșteri în jur de patru grade, în anotimpul de vară, și în jur de trei-patru grade, în anotimpul de iarnă. Creșterile vor fi mai mari în anotimpurile solstițiale decât în cele de tranziție, ne arată modelele.

Și aceste creșteri de temperatură vor fi însoțite de diminuarea precipitațiilor în sezonul cald”, declara, la acel moment, climatologul ANM Roxana Bojariu.

43 de grade Celsius la umbră

Sursa foto: eseweather

Prognozele meteorologice indică faptul că valul de căldură va atinge apogeul în data de 7 august. Temperaturile vor urca până la 43 de grade Celsius la umbră, în Calafat.

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, iar valorile resimțite vor putea depăși pragul indicat de termometre.

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