După 15 ani de iubire, s-au căsătorit în spital cu doar câteva zile înainte de operația pe creier a miresei

O poveste impresionantă de dragoste a emoționat personalul unui spital din Colorado. După 15 ani de relație, Gary Clayson și-a cerut iubita în căsătorie chiar înainte ca aceasta să fie supusă unei operații dificile pentru îndepărtarea unei tumori pe creier. În mai puțin de 24 de ore, asistentele au organizat o nuntă completă chiar în spital.
Gary Clayson și partenera sa, Anne, sunt împreună de 15 ani. În momentul în care femeia a aflat că urma să fie operată de urgență pentru o tumoră cerebrală de mari dimensiuni, Gary a decis că nu mai vrea să amâne un pas important.
La doar câteva zile după ce a cerut-o în căsătorie, bărbatul s-a adresat personalului de la spitalul AdventHealth Porter din Denver și le-a cerut ajutorul pentru organizarea nunții.
„Da, ea este ultima persoană alături de care vreau să fiu. Așa că vom oficializa totul”, a declarat Gary pentru postul 9News.
Gary le-a spus cadrelor medicale că își dorește ca ceremonia să aibă loc la prânz, pe 24 iulie, iar personalul spitalului a început imediat pregătirile.
Breanne Burley, una dintre asistente, a povestit că fiecare coleg și-a asumat un rol.
„Noi am fost echipa de organizare a nunții. Cineva s-a ocupat de tort, altcineva de fotograf”, a spus ea.
Reprezentanții spitalului au explicat că angajați din mai multe secții au colaborat pentru ca dorința celor doi să devină realitate.
În mai puțin de o zi, personalul a organizat o ceremonie completă.
Au fost aduse florile preferate ale miresei, culoarul a fost decorat cu lumânări, au fost chemați un fotograf și un videograf pentru a surprinde momentul, iar mirii au primit un tort de nuntă și cidru spumant.
În dimineața ceremoniei, asistentele au ajutat-o pe Anne să se machieze și să îmbrace rochia de mireasă, astfel încât să se simtă cât mai bine în ziua cea mare.
În imaginile surprinse în ziua nunții, Gary nu și-a putut stăpâni emoțiile când și-a văzut viitoarea soție apropiindu-se de altarul improvizat în spital.
„Iat-o pe frumoasa mea mireasă. Anne, arăți minunat, ești foarte frumoasă”, a spus el.
În timpul ceremoniei, Anne le-a spus invitaților că urmează să revină în spital și după operația programată pe 27 iulie, pentru a continua să sărbătorească.
„Luni va fi petrecerea și voi veți fi alături de noi când îmi vor scoate tumora. Omul acesta a avut grijă de mine. Am trecut prin foarte multe împreună”, a spus ea.
Cei doi și-au pus verighetele pe degete și și-au încheiat jurămintele cu un sărut.
Întrebat ce iubește cel mai mult la Anne, Gary a răspuns fără să stea pe gânduri:
„Totul. Este perfectă.”
Breanne Burley, directorul departamentului de îngrijiri medicale al spitalului AdventHealth Porter, a declarat că această nuntă reflectă valorile instituției.
„Când echipa noastră a transformat o cerere în căsătorie într-o nuntă în mai puțin de 24 de ore, chiar înaintea unei operații care îi putea schimba viața, am oferit acestui cuplu speranță într-un moment de incertitudine și iubire prin compasiune. Ne amintește că fiecare pacient este mai mult decât diagnosticul pe care îl poartă.”
Ea a adăugat că întregul personal este mândru că a reușit să creeze un moment atât de special pentru Anne și Gary într-una dintre cele mai dificile perioade din viața lor.
Două trăsături de personalitate pot face diferența într-o căsnicie de durată, arată un nou studiu