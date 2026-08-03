După 15 ani de iubire, s-au căsătorit în spital cu doar câteva zile înainte de operația pe creier a miresei

O poveste impresionantă de dragoste a emoționat personalul unui spital din Colorado. După 15 ani de relație, Gary Clayson și-a cerut iubita în căsătorie chiar înainte ca aceasta să fie supusă unei operații dificile pentru îndepărtarea unei tumori pe creier. În mai puțin de 24 de ore, asistentele au organizat o nuntă completă chiar în spital.

Cererea în căsătorie a venit înaintea unei operații care îi putea schimba viața

Gary Clayson și partenera sa, Anne, sunt împreună de 15 ani. În momentul în care femeia a aflat că urma să fie operată de urgență pentru o tumoră cerebrală de mari dimensiuni, Gary a decis că nu mai vrea să amâne un pas important.

La doar câteva zile după ce a cerut-o în căsătorie, bărbatul s-a adresat personalului de la spitalul AdventHealth Porter din Denver și le-a cerut ajutorul pentru organizarea nunții.

„Da, ea este ultima persoană alături de care vreau să fiu. Așa că vom oficializa totul”, a declarat Gary pentru postul 9News.

Asistentele au organizat nunta în mai puțin de 24 de ore

Gary le-a spus cadrelor medicale că își dorește ca ceremonia să aibă loc la prânz, pe 24 iulie, iar personalul spitalului a început imediat pregătirile.

Breanne Burley, una dintre asistente, a povestit că fiecare coleg și-a asumat un rol.

„Noi am fost echipa de organizare a nunții. Cineva s-a ocupat de tort, altcineva de fotograf”, a spus ea.

Reprezentanții spitalului au explicat că angajați din mai multe secții au colaborat pentru ca dorința celor doi să devină realitate.

În mai puțin de o zi, personalul a organizat o ceremonie completă.

Au fost aduse florile preferate ale miresei, culoarul a fost decorat cu lumânări, au fost chemați un fotograf și un videograf pentru a surprinde momentul, iar mirii au primit un tort de nuntă și cidru spumant.

În dimineața ceremoniei, asistentele au ajutat-o pe Anne să se machieze și să îmbrace rochia de mireasă, astfel încât să se simtă cât mai bine în ziua cea mare.

„Uite-o pe frumoasa mea mireasă”

În imaginile surprinse în ziua nunții, Gary nu și-a putut stăpâni emoțiile când și-a văzut viitoarea soție apropiindu-se de altarul improvizat în spital.

„Iat-o pe frumoasa mea mireasă. Anne, arăți minunat, ești foarte frumoasă”, a spus el.

În timpul ceremoniei, Anne le-a spus invitaților că urmează să revină în spital și după operația programată pe 27 iulie, pentru a continua să sărbătorească.

„Luni va fi petrecerea și voi veți fi alături de noi când îmi vor scoate tumora. Omul acesta a avut grijă de mine. Am trecut prin foarte multe împreună”, a spus ea.

Cei doi și-au pus verighetele pe degete și și-au încheiat jurămintele cu un sărut.

Întrebat ce iubește cel mai mult la Anne, Gary a răspuns fără să stea pe gânduri:

„Totul. Este perfectă.”

Personalul spitalului: „Nu putem schimba întotdeauna boala, dar putem oferi speranță”

Breanne Burley, directorul departamentului de îngrijiri medicale al spitalului AdventHealth Porter, a declarat că această nuntă reflectă valorile instituției.

„Când echipa noastră a transformat o cerere în căsătorie într-o nuntă în mai puțin de 24 de ore, chiar înaintea unei operații care îi putea schimba viața, am oferit acestui cuplu speranță într-un moment de incertitudine și iubire prin compasiune. Ne amintește că fiecare pacient este mai mult decât diagnosticul pe care îl poartă.”

Ea a adăugat că întregul personal este mândru că a reușit să creeze un moment atât de special pentru Anne și Gary într-una dintre cele mai dificile perioade din viața lor.

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