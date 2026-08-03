Cine merită Balonul de Aur 2026? Harry Kane, Mbappé, Rodri, Lamine Yamal și Messi sunt marii favoriți

Cursa pentru Balonul de Aur 2026 este una dintre cele mai echilibrate din ultimii ani. Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé și Lionel Messi sunt numele care domină dezbaterea, fiecare având argumente solide după un sezon spectaculos la club și la echipa națională. Iată de ce fiecare dintre ei este considerat un candidat serios la cel mai prestigios trofeu individual din fotbal.

Harry Kane, sezonul vieții și trofee în sfârșit

Harry Kane a avut unul dintre cele mai impresionante sezoane din istoria fotbalului. Atacantul englez a marcat 73 de goluri în 64 de meciuri pentru club și echipa națională, al doilea cel mai bun bilanț din toate timpurile, după cele 82 de goluri reușite de Lionel Messi în sezonul 2011-2012.

La 33 de ani, Kane continuă să rescrie recorduri, deși nu a fost niciodată considerat un copil-minune. După ani în care a dominat clasamentele marcatorilor fără să câștige trofee importante, atacantul lui Bayern München a pus capăt acestei perioade.

După titlul din Bundesliga cucerit anul trecut, Bayern a câștigat din nou campionatul Germaniei, dar și Cupa Germaniei și Supercupa.

La Cupa Mondială, Anglia nu a reușit să cucerească trofeul, însă Kane a înscris șase goluri și l-a depășit pe Gary Lineker, devenind cel mai bun marcator al Angliei la turneele finale mondiale.

Lamine Yamal, adolescentul care pare că a cucerit deja fotbalul

La doar 19 ani, Lamine Yamal uimește lumea fotbalului. Starul Barcelonei a devenit primul jucător din istorie care dispută atât o finală de Campionat European, cât și o finală de Cupă Mondială înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani, reușind să le câștige pe ambele.

La Mondial a înscris un gol, dar influența sa asupra jocului a fost mult mai mare. A obținut penalty-ul decisiv în semifinala cu Franța, a reușit cele mai multe driblinguri din competiție și a avut un rol important în victoria din finală, deși a intrat în turneu cu probleme musculare.

La Barcelona a încheiat sezonul cu 24 de goluri și 18 pase decisive în 45 de meciuri, contribuind decisiv la câștigarea titlului în La Liga și a Supercupei Spaniei.

Rodri a revenit după accidentare și a dominat Cupa Mondială

După accidentarea gravă la ligamentele încrucișate, mulți se întrebau dacă Rodri va mai reveni vreodată la nivelul care i-a adus Balonul de Aur în 2023. Mijlocașul lui Manchester City a răspuns pe teren.

La Cupa Mondială a fost motorul naționalei Spaniei, controlând ritmul jocului și dictând fazele importante. Spaniolii au primit un singur gol în cele opt meciuri disputate. Rodri a realizat cele mai multe pase din competiție (756), a fost lider la numărul de atingeri ale mingii, pase progresive și pase în ultima treime.

În finala cu Argentina a completat 101 pase, iar adversarii nu au reușit nici măcar un șut pe poartă. Ca și căpitan al Spaniei, a ridicat trofeul mondial și a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției.

Kylian Mbappé a marcat pe bandă rulantă, dar fără trofee

Kylian Mbappé a avut un nou sezon spectaculos din punct de vedere individual. La Cupa Mondială a înscris două goluri în finala mică împotriva Angliei și a devenit primul fotbalist care câștigă de două ori Gheata de Aur a turneului final. Totodată, a ajuns la 22 de goluri marcate la Campionatele Mondiale, depășindu-l pe Lionel Messi.

Totuși, francezul a recunoscut că ar fi preferat să joace finala decât să fie golgheterul competiției.

La Real Madrid a înscris 42 de goluri în 44 de meciuri, terminând sezonul ca golgheter atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor. Cu toate acestea, lipsa trofeelor importante îi poate afecta șansele în lupta pentru Balonul de Aur.

Lionel Messi continuă să sfideze timpul

La aproape 40 de ani, Lionel Messi este din nou unul dintre favoriții la Balonul de Aur. Deși Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale, prestațiile sale au fost din nou remarcabile.

Messi a început turneul cu un hat-trick în primul meci, apoi a înscris de două ori împotriva Austriei și încă o dată contra Iordaniei. În fazele eliminatorii a continuat să fie decisiv: a marcat cu Capul Verde, a reușit un gol și o pasă decisivă împotriva Egiptului, a oferit un assist contra Elveției și două pase decisive în semifinala cu Anglia.

Dacă Mbappé nu ar fi înscris de două ori în finala mică, Messi ar fi câștigat și Gheata de Aur a turneului. Deși un al nouălea Balon de Aur pare dificil de obținut, simplul fapt că este considerat favorit la 39 de ani, jucând în MLS și după o finală mondială pierdută, demonstrează încă o dată dimensiunea carierei sale.

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