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Fost coechipier al lui Cristiano Ronaldo: „Nu se va opri”. Simbolul lui Real Madrid este convins că portughezul va intra în istorie cu 1.000 de goluri

De: Paul Hangerli 01/08/2026 | 08:30
Fost coechipier al lui Cristiano Ronaldo: „Nu se va opri”. Simbolul lui Real Madrid este convins că portughezul va intra în istorie cu 1.000 de goluri
Cristiano Ronaldo aproape de 1000 de goluri, sursa-colaj CANCAN.RO
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Cristiano Ronaldo este la doar 24 de goluri de o bornă pe care niciun alt fotbalist nu a atins-o vreodată în meciurile oficiale: 1.000 de goluri în carieră. Fostul său coechipier de la Real Madrid, Nacho Fernandez, este convins că starul portughez nu se va opri până când nu va scrie încă o pagină de istorie în fotbalul mondial.

Ronaldo, tot mai aproape de o performanță fără precedent

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să înscrie pe bandă rulantă pentru Al-Nassr și se apropie de unul dintre cele mai spectaculoase recorduri din istoria sportului.

După două decenii în care a dominat fotbalul european și după ce și-a păstrat eficiența și în campionatul Arabiei Saudite, atacantul mai are nevoie de doar 24 de goluri pentru a ajunge la impresionanta bornă de 1.000 de goluri marcate în carieră.

Nacho Fernandez, fostul căpitan al lui Real Madrid și unul dintre cei mai apropiați coechipieri ai lui Ronaldo în perioada petrecută pe Santiago Bernabéu, nu are niciun dubiu că portughezul își va îndeplini obiectivul.

Într-un interviu acordat publicației AS, fundașul a vorbit despre mentalitatea ieșită din comun a lui Cristiano.

„Nu se va opri, sunt sigur de asta, cunoscându-l așa cum îl cunoaștem noi. Viața lui înseamnă să doboare recorduri. Este incredibil. Ai impresia că un anumit obiectiv este imposibil, dar până la urmă reușește tot ceea ce își propune”, a declarat Nacho.

„Este admirabil că încă joacă la acest nivel”

Fundașul spaniol spune că este impresionat de faptul că Ronaldo continuă să joace la cel mai înalt nivel, în ciuda solicitărilor uriașe ale unei cariere atât de lungi.

„Este admirabil că, la 41 de ani, continuă să concureze și păstrează aceeași pasiune ca în prima zi. Atâtea meciuri, atâtea deplasări, atât de mult timp petrecut departe de casă… este ceva extraordinar. Să ai aceeași dorință ca atunci când ai început, la doar cinci ani, este incredibil”, a spus Nacho.1

După transferul lui Nacho la Al Qadisiyah, în 2024, cei doi foști colegi de la Real Madrid s-au regăsit în același campionat.

Cristiano Ronaldo evoluează la Al-Nassr din 2022 și a cucerit în sezonul trecut primul său titlu în Saudi Pro League.

Faptul că îl întâlnește acum ca adversar i-a oferit lui Nacho ocazia să observe din nou intensitatea cu care portughezul se pregătește și joacă fiecare meci.

„Va continua până când va ajunge la 1.000 de goluri”

Nacho este convins că nimic nu îl poate face pe Ronaldo să încetinească.

„Nu se va opri până când nu va ajunge la 1.000 de goluri. În ultimii ani am jucat împotriva lui și este incredibilă capacitatea lui de a se trezi în fiecare dimineață cu aceeași dorință de a concura. Este dovada caracterului său că pasiunea nu i s-a stins, chiar dacă a câștigat tot ce se putea câștiga”, a concluzionat fostul fundaș al lui Real Madrid.

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