Mircea și Alina au rezervat un concediu „ultra all-inclusive” într-un hotel de 4 stele din Sunny Beach. Când au văzut cum arată camera și ce au primit să mănânce, au regretat imediat alegerea făcută

Un cuplu care și-a petrecut concediul într-un hotel de patru stele din Sunny Beach a rămas profund dezamăgit de experiența avută, deși a ales unitatea de cazare bazându-se pe prezentarea atractivă și pe promisiunea unui pachet „ultra all-inclusive”. Așteptările au fost ridicate încă din momentul rezervării, însă realitatea întâlnită la fața locului s-a dovedit cu totul diferită.

Stațiunea bulgărească rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță de pe litoralul Mării Negre, în special datorită prețurilor accesibile și ofertelor generoase. Totuși, nu toate experiențele turiștilor sunt pe măsura reclamelor, iar în acest caz, serviciile oferite au fost considerate mult sub standardele promise.

Au plătit pentru un sejur „ultra all-inclusive”, dar realitatea din hotel i-a făcut să regrete

Singurul punct forte remarcat de turiști a fost amplasarea hotelului. Clădirea se afla foarte aproape de plajă, iar accesul către mare era rapid. De asemenea, unitatea punea la dispoziția oaspeților șezlonguri gratuite, însă acestea erau amplasate la o distanță considerabilă de apă, în spatele mai multor rânduri deja ocupate.

Deși exista și un bar pe plajă inclus în pachet, oferta de băuturi s-a dovedit extrem de limitată. Turiștii au găsit doar câteva variante de răcoritoare și bere, despre care au avut impresia că sunt diluate. Nici plaja nu a reușit să lase o impresie foarte bună, fiind considerată insuficient întreținută în anumite zone. Singurul aspect pozitiv a rămas intrarea lină în mare și apa curată în cea mai mare parte a sejurului.

Nici camera în care au fost cazați nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor create de clasificarea hotelului. Deși saltelele au fost confortabile, iar baia suficient de spațioasă, au existat mai multe neplăceri care au afectat confortul vacanței. În baie persista un miros neplăcut provenit din instalațiile sanitare, iar țânțarii au fost o problemă constantă. Curățenia a fost considerată superficială, iar schimbarea prosoapelor nu se făcea automat, ci doar la solicitarea expresă a turiștilor.

Cea mai mare dezamăgire a fost însă legată de mesele incluse în pachetul „ultra all-inclusive”. Potrivit impresiilor lăsate după vacanță, meniul era aproape identic de la o zi la alta, diferențele fiind minore și limitându-se, în principal, la tipul de carne servit la prânz sau cină. Multe preparate au fost considerate lipsite de gust, iar deserturile nu s-au ridicat nici ele la nivelul unui hotel care promite servicii premium. Singurul capitol apreciat în zona restaurantului a fost varietatea fructelor disponibile zilnic.

Nici oferta de băuturi nu a convins. În locul unei game diversificate, specifică unui concept „ultra all-inclusive”, turiștii au găsit puține opțiuni, iar multe dintre acestea au părut de calitate modestă. În plus, băuturile puteau fi obținute doar prin intermediul personalului de la bar, cu excepția micului dejun, când oaspeții își puteau servi singuri sucurile.

Nici zona piscinei nu a fost lipsită de probleme. Apa a fost considerată mult prea rece pentru a putea fi folosită confortabil, iar spațiul destinat gustărilor de lângă piscină nu era întreținut corespunzător. Curățenia lăsa de dorit, iar aspectul general al zonei nu inspira standardele unui hotel de patru stele.

Foto: Facebook

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