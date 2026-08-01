Cercetătorii au aflat ce ne face cu adevărat fericiți. Nici banii și nici succesul nu ocupă primul loc

Mulți oameni cred că ar fi mai fericiți dacă ar avea mai mulți bani, un loc de muncă mai bun sau un corp perfect. Însă, potrivit unui articol publicat de revista Vice, care citează cercetări recente și unul dintre cele mai longevive studii din lume, adevărata sursă a fericirii este cu totul alta.

Banii nu aduc fericirea

Atunci când sunt întrebați ce le lipsește pentru a fi fericiți, cei mai mulți răspund aproape automat: un salariu mai mare, o casă mai spațioasă, o promovare sau o schimbare importantă în viață. Totuși, cercetările arată că aceste obiective au un impact mult mai mic asupra stării de bine decât am fi tentați să credem.

Potrivit unei analize publicate în Psychology Today, veniturile explică doar aproximativ 2% din diferențele legate de fericire dintre oameni. Cu alte cuvinte, banii contează, dar influența lor asupra fericirii este surprinzător de redusă.

Nici obsesia pentru diete sau transformări fizice nu pare să ofere rezultatele așteptate. Unele studii sugerează chiar că dietele restrictive pot diminua nivelul de satisfacție și bunăstare.

Ce ne face cu adevărat fericiți?

Cea mai puternică dovadă vine din Harvard Study of Adult Development, cel mai longeviv studiu științific dedicat dezvoltării umane, aflat în prezent în al 87-lea an de desfășurare. Început în 1938, proiectul a urmărit evoluția a peste 2.500 de persoane, incluzând participanții inițiali, soții acestora și descendenții lor.

Concluzia cercetătorilor a rămas aceeași după aproape nouă decenii. Din câte se pare, calitatea relațiilor cu membrii familiei, cu prietenii și cu partenerul de viață reprezintă cel mai important factor care influențează fericirea, sănătatea și longevitatea.

Mai mult, oamenii care, la vârsta de 50 de ani, se declarau mulțumiți de relațiile lor apropiate aveau șanse mai mari să se bucure de o stare bună de sănătate la bătrânețe decât cei care aveau doar valori bune ale colesterolului.

Altruismul ne face mai bine decât egoismul

O altă cercetare, publicată în 2019, a comparat două grupuri de participanți pe parcursul a zece zile. Un grup a fost rugat să facă zilnic gesturi de bunătate pentru alte persoane, iar celălalt să se concentreze pe activități de răsfăț personal, precum o cină bună sau mersul la film.

Ambele grupuri au raportat o stare de bine, însă cei care i-au ajutat pe ceilalți au spus că au simțit o conexiune socială mai puternică și un sens mai clar al vieții. Cercetătorii explică acest fenomen prin faptul că gesturile de altruism activează sistemul de recompensă al creierului și stimulează eliberarea dopaminei, substanță asociată cu senzația de satisfacție și plăcere.

Cultura perfecționării continue

Experții atrag atenția că dezvoltarea personală nu este un lucru rău, însă ea nu ar trebui să devină singurul obiectiv pe care ni-l setăm. Tot mai mulți oameni își petrec timpul încercând să fie mai eficienți, mai productivi și mai perfecți, fără să acorde aceeași atenție relațiilor cu cei din jur.

Cu toate acestea, studiile arată că persoanele care investesc timp și energie în relaționarea cu familia, prietenii și comunitatea lor ajung să fie mai fericite decât cele preocupate exclusiv de propria evoluție.

După aproape 90 de ani de cercetări, concluzia oamenilor de știință rămâne aceea că nu succesul material, aspectul fizic sau performanțele personale sunt cele care aduc cea mai mare satisfacție în viață, ci relațiile autentice și sprijinul oferit celor din jur.

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