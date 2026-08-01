BANC | „Domnule Bulă, serviți un pahărel de coniac sau o cană de ceai?”

Weekendul merită început cu zâmbetul pe buze, iar o porție zdravănă de umor este alegerea perfectă pentru a intra în atmosfera de relaxare. Cum luna august își face debutul și aduce ultimele săptămâni de vară, este momentul ideal pentru voie bună și distracție. De această dată, CANCAN.RO îl aduce în atenția cititorilor pe celebrul Bulă, care ajunge într-un restaurant și reușește, ca de obicei, să transforme o situație obișnuită într-una memorabilă.

Gazda către oaspete:

– Domnule Bulă, serviți un pahărel de coniac sau o cană de ceai?

– Mai bine dați-mi o cană de coniac.

Alte bancuri amuzante

Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.

— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?

Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.

— Păi… probabil că da.

Soția începe să plângă.

— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!

— Păi tu ai zis să fiu sincer…

— Și ar dormi în patul nostru?

— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.

— Și ar folosi bucătăria mea?

— Da.

— Și ar conduce mașina mea?

— Da.

— Și ar juca golf cu crosele mele?

— Nu.

Soția, mirată:

— De ce nu?

— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.

Bulă răspunde imediat:

— Patru lei și o girafă.

Profesorul oftează:

— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?

— Cinci.

— Cum adică cinci?!

— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.

Profesorul încearcă din nou:

— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?

— Niciuna.

— Greșit. Rămân nouă.

— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.

Profesorul zâmbește:

— De data asta îmi place cum gândești.

Bulă:

— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă la interviu

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

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