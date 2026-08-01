Acasă » Bancuri » BANC | „Domnule Bulă, serviți un pahărel de coniac sau o cană de ceai?”

BANC | „Domnule Bulă, serviți un pahărel de coniac sau o cană de ceai?”

De: Elisa Tîrgovățu 01/08/2026 | 08:17
BANC | Domnule Bulă, serviți un pahărel de coniac sau o cană de ceai?
BANC | "Domnule Bulă, serviți un pahărel de coniac sau o cană de ceai?"
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Weekendul merită început cu zâmbetul pe buze, iar o porție zdravănă de umor este alegerea perfectă pentru a intra în atmosfera de relaxare. Cum luna august își face debutul și aduce ultimele săptămâni de vară, este momentul ideal pentru voie bună și distracție. De această dată, CANCAN.RO îl aduce în atenția cititorilor pe celebrul Bulă, care ajunge într-un restaurant și reușește, ca de obicei, să transforme o situație obișnuită într-una memorabilă.

Gazda către oaspete:
– Domnule Bulă, serviți un pahărel de coniac sau o cană de ceai?
– Mai bine dați-mi o cană de coniac.

Alte bancuri amuzante

Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă la interviu

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

CITEȘTE ȘI: BANC | După cununie, mirele Bulă se duce la preot, ca să-l plătească

BANCUL ZILEI | Găina vitezistă

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul de weekend | Adevărul despre mirosul de parizer
Bancuri
Bancul de weekend | Adevărul despre mirosul de parizer
BANCUL ZILEI | Cele 5 semne că o femeie te place
Bancuri
BANCUL ZILEI | Cele 5 semne că o femeie te place
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică
Mediafax
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să...
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene de cooperare? Expert: „Nu cred că a sta și a aștepta ploaia reprezintă o strategie viabilă”
Gandul.ro
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!
Adevarul
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!"....
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Mediafax
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Petrișor Ruge, mesaj sensibil pe Instagram, în timp ce continuă speculațiile despre colaborarea cu Andreea Bălan
Click.ro
Petrișor Ruge, mesaj sensibil pe Instagram, în timp ce continuă speculațiile despre colaborarea cu Andreea...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Digi24
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80...
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene de cooperare? Expert: „Nu cred că a sta și a aștepta ploaia reprezintă o strategie viabilă”
Gandul.ro
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene de cooperare?...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Psihologii susțin că oamenii care folosesc multe cuvinte vulgare, în timp ce vorbesc sau povestesc ...
Psihologii susțin că oamenii care folosesc multe cuvinte vulgare, în timp ce vorbesc sau povestesc ceva, ascund această mare traumă
Cercetătorii au aflat ce ne face cu adevărat fericiți. Nici banii și nici succesul nu ocupă primul ...
Cercetătorii au aflat ce ne face cu adevărat fericiți. Nici banii și nici succesul nu ocupă primul loc
Antena 1 pregătește marea surpriză: Iustina si Cornel participă în următorul sezon Insula Iubirii?! ...
Antena 1 pregătește marea surpriză: Iustina si Cornel participă în următorul sezon Insula Iubirii?! Radu Vâlcan s-ar fi dat de gol
Fost coechipier al lui Cristiano Ronaldo: „Nu se va opri”. Simbolul lui Real Madrid este convins ...
Fost coechipier al lui Cristiano Ronaldo: „Nu se va opri”. Simbolul lui Real Madrid este convins că portughezul va intra în istorie cu 1.000 de goluri
Shania Twain dezvăluie secretul unei căsnicii fericite după 15 ani. „Sunt binecuvântată să am ...
Shania Twain dezvăluie secretul unei căsnicii fericite după 15 ani. „Sunt binecuvântată să am un astfel de bărbat”
Cum arată „Văduva albă” la 14 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cea de-a treia ...
Cum arată „Văduva albă” la 14 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cea de-a treia soție a regretatului regizor este complet schimbată
Vezi toate știrile