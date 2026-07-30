BANCUL ZILEI | Găina vitezistă

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un șofer, care este depășit de o găină cu o viteză uluitoare. Deznodământul este hilar
Merge unul cu mașina cu o 100 km/h. La un moment dat, îl depășește o găină. Omul apasă accelerația, dar n-o ajunge.
După ce a parcurs el așa vreo 5 km, vede cum găina intră pe teritoriul unei ferme. Se apropie de fermier și îl întreabă:
– Ce fel de găini sunt acestea ? E prima data când văd să fugă așa de tare o găină.
– Este o specie nouă, pentru carne.
– Și-i gustoasă carnea ?
– Nu știe nimeni, fiindcă nu le putem prinde…
Pe o bancă în parc…un copil înfuleca în disperare dintr-o cutie cu bomboane. O bătrână îl vede și îi spune:
-Nu trebuie să mănânci atâtea bomboane… Nu e sănătos, te poți îmbolnăvi !
-Dar dumneavoastră știți cât a trăit bunicul meu? 105 ani!
– Și mânca atât de multe bomboane?
– Nu! Dar își vedea de treaba lui!
Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb.
– Cât costă papagalul acesta? întreabă el.
– 5.000 de lei, răspunde vânzătorul.
– Atât de mult? Ce știe să facă?
– Vorbește cinci limbi străine, spune bancuri și recită poezii.
Omul se uită lângă el și vede un alt papagal.
– Dar acesta?
– 10.000 de lei.
– Și ce face în plus?
– Vorbește zece limbi, știe matematică, dă sfaturi și cântă la pian.
În colț, pe un suport de aur, era un papagal bătrân și tăcut.
– Dar acesta cât costă?
– 50.000 de lei.
– Și ce știe să facă?
– Nimic. N-am auzit niciodată să spună un cuvânt.
– Atunci de ce e atât de scump?
Vânzătorul oftează:
– Pentru că ceilalți doi îi spun „șefu’”.
CITEȘTE ȘI:
BANC | „Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine”