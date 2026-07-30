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BANCUL ZILEI | Găina vitezistă

De: Alina Drăgan 30/07/2026 | 15:19
BANCUL ZILEI | Găina vitezistă
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Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un șofer, care este depășit de o găină cu o viteză uluitoare. Deznodământul este hilar

Merge unul cu mașina cu o 100 km/h. La un moment dat, îl depășește o găină. Omul apasă accelerația, dar n-o ajunge.

După ce a parcurs el așa vreo 5 km, vede cum găina intră pe teritoriul unei ferme. Se apropie de fermier și îl întreabă:

– Ce fel de găini sunt acestea ? E prima data când văd să fugă așa de tare o găină.

– Este o specie nouă, pentru carne.

– Și-i gustoasă carnea ?

– Nu știe nimeni, fiindcă nu le putem prinde…

Copilul și bomboanele

Pe o bancă în parc…un copil înfuleca în disperare dintr-o cutie cu bomboane. O bătrână îl vede și îi spune:

-Nu trebuie să mănânci atâtea bomboane… Nu e sănătos, te poți îmbolnăvi !

-Dar dumneavoastră știți cât a trăit bunicul meu? 105 ani!

– Și mânca atât de multe bomboane?

– Nu! Dar își vedea de treaba lui!

Alte bancuri amuzante

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb.

– Cât costă papagalul acesta? întreabă el.

– 5.000 de lei, răspunde vânzătorul.

– Atât de mult? Ce știe să facă?

– Vorbește cinci limbi străine, spune bancuri și recită poezii.

Omul se uită lângă el și vede un alt papagal.

– Dar acesta?

– 10.000 de lei.

– Și ce face în plus?

– Vorbește zece limbi, știe matematică, dă sfaturi și cântă la pian.

În colț, pe un suport de aur, era un papagal bătrân și tăcut.

– Dar acesta cât costă?

– 50.000 de lei.

– Și ce știe să facă?

– Nimic. N-am auzit niciodată să spună un cuvânt.

– Atunci de ce e atât de scump?

Vânzătorul oftează:

– Pentru că ceilalți doi îi spun „șefu’”.

 

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