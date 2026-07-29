BANC | „Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?”

CANCAN.RO ți-a pregătiti un banc de nota 10. Bulă a întârziat la muncă și este luat la întrebări de către șeful lui.

– Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?

– Șefu’, am citit pe internet că trebuie să-ți urmezi visele…

– Și?

– Și am mai dormit o oră, șefu’!

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Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă

La un moment dat, văd un bordel. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune: – Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea. Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă: – Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

Bulă lipsește de la școală

Bulă absentează o zi de la şcoală.

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Bulă are două vești pentru mama sa

Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este că am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

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