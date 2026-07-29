BANC | „Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?”

CANCAN.RO ți-a pregătiti un banc de nota 10. Bulă a întârziat la muncă și este luat la întrebări de către șeful lui.
– Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?
– Șefu’, am citit pe internet că trebuie să-ți urmezi visele…
– Și?
– Și am mai dormit o oră, șefu’!
La un moment dat, văd un bordel. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este!
Iese peste 15 minute şi spune: – Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea. Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.
Bulă: – Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!
Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
Bulă absentează o zi de la şcoală.
A doua zi când vine:
– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara
– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!
-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?
– Ba da, dar taurul o face mai bine!
Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este că am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!
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