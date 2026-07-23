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BANCUL ZILEI | ”Vă rog să mă angajați! Am 9 copii”

De: David Ioan 23/07/2026 | 20:17
BANCUL ZILEI | ”Vă rog să mă angajați! Am 9 copii”
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Dragă cititorule, în această seară CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, perfect pentru a-ţi pune zâmbetul pe buze la sfârşit de zi. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

La serviciul ‘Personal’ se prezintă un bărbat.

– Vă rog să mă angajați, zice el, am 9 copii!

– Bine, bine, dar ce altceva mai știi să faci?

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Bulă la Carrefour

– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, fustangiule!

Bulă și mama lui
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă și Bubulina

– Am trecut-o pe Bubulina în telefon „Nuțu Cămătaru”.
– De ce, Bulă?
– Pentru că, de fiecare dată când mă sună, vrea bani.

La bar
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă în fața Guvernului
Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
– Deoarece este sediul Guvernului.
-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă.
-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile.

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