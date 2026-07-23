Lucia și Constantin Sîrbu au fost conduși pe ultimul drum împreună cu fiica lor cea mică. Imagini sfâșietoare!

Comunitatea din Strășeni este în doliu după tragedia care a îndurerat o familie întreagă și a emoționat oameni din Republica Moldova și din România. Soții care și-au pierdut viața în gravul accident rutier produs în Grecia, alături de fiica lor de numai șase luni, au fost înmormântați astăzi, 23 iulie, în orașul Strășeni. Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, unde rude, prieteni și cunoscuți au venit să le aducă un ultim omagiu.

Tragedia s-a produs în urmă cu o săptămână, în apropierea orașului Salonic, în regiunea Halkidiki, unde familia se afla la bordul unui autoturism. În urma impactului violent cu o autocisternă, Lucia și Constantin Sîrbu și bebelușul lor de șase luni și-au pierdut viața pe loc. Accidentul a avut un deznodământ devastator, iar singura supraviețuitoare a fost fetița cea mare a familiei, în vârstă de șapte ani.

Familia din Strășeni a fost înmormântată

Copila a fost grav rănită în urma coliziunii și a fost transportată de urgență la un spital din Grecia. Medicii au intervenit rapid, iar aceasta a fost supusă la două operații complexe, realizate de echipe de chirurgi pediatri și ortopezi. În prezent, starea sa este atent monitorizată, iar autoritățile continuă demersurile necesare pentru ca minora să fie adusă în siguranță în Republica Moldova.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, fetița rămasă fără părinți și fără sora mai mică va fi preluată de mătușa sa din partea mamei. Instituțiile din Republica Moldova colaborează cu autoritățile elene pentru finalizarea procedurilor administrative și legale necesare repatrierii copilului.

Între timp, rudele familiei au făcut apel la sprijin pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite, astfel încât acestea să poată fi înmormântate acasă. Demersurile au fost finalizate, iar sicriele au ajuns în Republica Moldova în seara zilei de 22 iulie, oferind familiei posibilitatea de a organiza ceremonia de rămas-bun.

În ziua înmormântării, numeroși localnici s-au alăturat familiei îndoliate pentru a-i conduce pe ultimul drum pe cei trei membri ai familiei. Atmosfera a fost una apăsătoare, iar întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a fi alături de cei rămași în urmă după una dintre cele mai dureroase tragedii petrecute în această vară.

Accidentul a avut loc pe 16 iulie, într-o zonă din regiunea Halkidiki. Primele informații arătau că autoturismul în care se afla familia s-a ciocnit violent cu o autocisternă, iar impactul a fost atât de puternic încât doi adulți și bebelușul nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire. Echipele de intervenție sosite la fața locului au reușit să o extragă în viață doar pe fetița de șapte ani, care a fost transportată imediat la spital.

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