Cine este influencerința care a furat o brățară de peste 36.000 de euro. Vacanța din Cannes a „Angelinei Jolie de România” s-a sfârșit la tribunal!

Presa franceză a scris recent despre o misterioasă „Andra A.”, tiktokeriță cu aproximativ 70.000 de urmăritori, condamnată după ce ar fi plecat din magazinul Louis Vuitton de pe Croisette cu o brățară din aur alb, în valoare de 36.500 de euro. Potrivit surselor CANCAN.RO, „inculpata de serviciu” este nimeni alta decât Andra Apostol, fosta concurentă la ”Bravo, ai stil”, iar bărbatul care o însoțea este iubitul său, Ștefan. Cuplul ar fi plecat în Franța pentru o vacanță de lux, însă a ajuns să descopere și ”turismul judiciar”. Cu totul inclus: poliție, arest preventiv, tribunal și, la ”desert”, supraveghere electronică.

Povestea a început în magazinul Louis Vuitton de pe celebra Croisette. Un angajat ar fi lăsat pentru câteva secunde o vitrină deschisă. Atât i-ar fi trebuit influenceriței.

Potrivit publicației Nice-Matin, femeia ar fi luat brățara de 36.500 de euro și ar fi ascuns-o sub telefon. O mișcare rapidă, discretă, de parcă era repetată.

Apoi, românca și iubitul ei au ieșit liniștiți din magazin. Fără bon, fără pungă, fără să mai piardă vremea la casă. La asemenea prețuri, unii mai cer reducere. Alții, după cum se vede, sar direct peste partea cu plata.

Angajații au observat rapid lipsa bijuteriei și au verificat camerele de supraveghere. Cei doi au fost identificați, însă nu păreau să simtă vreun pic de remușcare. Ba dimpotrivă, adrenalina le-a făcut poftă de mâncare, pentru că au fost văzuți ulterior luând masa într-un restaurant extrem de apreciat. Că doar nu poți fugi de poliție pe stomacul gol.

A purtat brățara furată prin Cannes

Timp de două zile, Andra și Ștefan au dispărut de pe radarul autorităților. Poate că ar fi rămas acolo ceva mai mult, dacă influencerița nu ar fi decis să scoată noua achiziție la plimbare.

Cei doi au fost găsiți ținându-se de mână pe Rue d’Antibes. Iar la mâna Andrei se afla chiar brățara căutată de polițiști.

Cu alte cuvinte, femeia nu doar că ar fi plecat cu bijuteria din magazin, dar a și defilat cu ea.

Ghinionul lor a fost că polițiștii locali organizau chiar atunci o acțiune împotriva hoților de buzunare. Oamenii legii i-au recunoscut pe cei doi, iar brățara Louis Vuitton a fost recuperată. Era ușor deteriorată, semn că accesoriul de 36.500 de euro nu e chiar pentru oricine.

Mai departe, polițiștii au percheziționat și camera de hotel a cuplului. Acolo au găsit mai multe obiecte de lux, despre care cei doi au susținut că fuseseră cumpărate legal. Au mai fost descoperite însă și produse mai puțin spectaculoase, unele având încă etichetele de preț atașate, precum și 2.830 de euro în numerar.

Pentru lucrurile scumpe ar fi avut justificări. Pentru cele cu etichetele încă prinse urmau să ofere explicații.

Aduși în fața instanței, președinta completului a întrebat dacă nu cumva este vorba despre un „sistem bine pus la punct” și despre un anumit profesionalism. Cu alte cuvinte, judecătorii au vrut să știe dacă episodul Louis Vuitton fusese o rătăcire de moment sau dacă doamna avea deja experiență la capitolul cumpărături fără casier.

„Nu știu de ce am făcut asta”

Ajutată de un interpret, Andra ar fi susținut că nu intenționa să fure și că nu își poate explica gestul. „Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam ideea de a fura, nu pot explica acest gest, eram pierdută”, a spus ea în fața judecătorilor, potrivit publicației franceze.

E drept, femeia ar fi putut fi pierdută. Brățara, însă, părea să-și fi găsit rapid drumul spre încheietura ei.

Procurorul a fost mult mai puțin impresionat de explicație. Acesta a arătat că furtul fusese comis în mod conștient și că inculpata nu manifestase niciun regret. Mai ales că obiectul nu fusese abandonat, returnat sau predat poliției, ci purtat prin Cannes ca un trofeu.

Avocatul cuplului a susținut că Andra și Ștefan nu sunt infractori de profesie, ci cetățeni europeni care călătoresc mult. A invocat și faptul că influencerița este mama unui copil de nouă luni și că ”trecea printr-o perioadă dificilă”.

Judecătorii au ascultat și varianta asta, dar n-au considerat că o „perioadă dificilă” transformă vitrinele de lux într-un fel de bufet suedez.

Motiv pentru care cei doi au fost condamnați la 10, respectiv 12 luni de închisoare, pedepse care urmează să fie executate sub supraveghere electronică. Au primit și câte o amendă de 5.000 de euro, iar accesul în departamentul Alpes-Maritimes le-a fost interzis timp de cinci ani.

Astfel, Andra ar fi plecat din Louis Vuitton cu o brățară din aur alb și s-a întors de la tribunal cu una electronică. Cea de-a doua nu costă 36.500 de euro, nu se găsește în vitrine și, mai ales, nu poate fi asortată după bunul plac.

Adio Croisette, adio Cannes și adio vacanțe cu vitrine nesupravegheate!

După izbucnirea scandalului, influencerița și-ar fi șters conturile de pe rețelele sociale. Un gest de neînțeles. Până la urmă nu asta fac influencerii, își prezintă toate accesoriile noi?

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