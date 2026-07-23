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Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus în timp”

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 17:17
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus”
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Obișnuită să aducă mereu zâmbetul pe buzele tuturor și să emane o energie molipsitoare la fiecare apariție, Vlăduța Lupău și-a deschis sufletul în fața fanilor și a lăsat la vedere o durere cumplită, imposibil de mascat.

Gândurile au purtat-o pe vedetă înapoi în timp, chiar pe plaiurile unde își petrecea verile de vis. Însă, când a ajuns din nou în Maramureș, la locuința bunicilor săi, locul unde aduna prune, ajuta la fân și râdea cu gura până la urechi, artista a avut parte de un adevărat șoc!

Locul care altădată fremăta de viață și veselie s-a transformat într-un spațiu pustiu, degradat masiv de trecerea anilor. Camerele pline de amintiri sunt acum goale, iar vatra în care bunica îi cocea pâine caldă s-a prăbușit aproape în totalitate.

Casa în care a copilărit Văduța Lupău, distrusă

Vizibil afectată de cele văzute, Vlăduța Lupău s-a filmat în mijlocul ruinelor și a spus că, deși clădirea s-a degradat, nu se va atinge nimeni de ea.

„N-aveți idee ce este în spatele meu. Aici a fost casa bunicilor mei, mă rog, este, doar că s-a distrus în timp. Aici îmi petreceam vacanțele de vară. Veneam la cules de prune, la fân (…) Doamne, câtă gălăgie, câtă distracție, cât râs (…) Și acum… din păcate, știți cum se zice aia: „Casa părintească nu se vinde”. Nu am vândut-o și nici nu o voi vinde, dar a rămas doar o amintire, pentru că ea s-a distrus”, a spus artista.

Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus”
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus”

A pierdut-o pe cea care a crescut-o!

Tristețea care a doborât-o pe Vlăduța Lupău este cu atât mai mare cu cât rănile sunt încă extrem de proaspete. În luna mai a acestui an, vedeta a trecut prin cea mai neagră perioadă din viața ei, când bunica sa, femeia pe care o considera o a doua mamă, s-a stins din viață pe un pat de spital, după o luptă lungă și grea.

Atunci, zdrobită de durere, artista a postat un mesaj răvășitor pentru cea care a fost moașă și a adus pe lume generații întregi de copii.

„Mama bună… te-am pierdut! Ai fost cea mai iubită bunică și ne-ai crescut cu atâta drag. Moașa Marie… care a adus atâția copii pe lume… azi a plecat la ceruri. Te iubesc pentru totdeauna!”, a spus ea.

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Vlăduța Lupău, anunț de ultimă oră. A făcut totul public: ”Drumurile noastre se despart!”

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