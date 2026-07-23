Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora lui este însărcinată pentru a doua oară

Familia lui Gabi Bădălău are motive de sărbătoare. Sabina, sora afaceristului, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Vestea a fost primită cu entuziasm atât de apropiați, cât și de persoanele care o urmăresc în mediul online, acolo unde aceasta a împărtășit imagini prin care și-a făcut publică fericirea.

Sabina și soțul ei se pregătesc să își mărească familia, iar în curând vor deveni părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au împreună un băiețel, Ilias, care urmează să primească un nou rol în familie, acela de frate mai mare. Apariția unui nou membru este un moment important pentru întreaga familie, iar emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât vestea a venit mai devreme decât se așteptau.

Sora lui Bădălău este însărcinată pentru a doua oară

Anunțul sarcinii a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare, unde Sabina a publicat mai multe fotografii în care își etalează burtica de gravidă. Imaginile au atras imediat atenția internauților și au fost însoțite de sute de aprecieri și mesaje de felicitare. Prieteni, cunoscuți și urmăritori i-au transmis gânduri bune și i-au urat o sarcină ușoară.

Pentru Sabina și partenerul ei, această etapă reprezintă începutul unei noi aventuri de familie. Cei doi se pregătesc pentru schimbările pe care le aduce venirea pe lume a celui de-al doilea copil și se bucură de fiecare moment al acestei perioade speciale.

„Noi chiar credem că e scris în stele și totul se întâmplă doar atunci când Dumnezeu vrea! O veste care ne-a luat total prin surprindere, o adevărată minune pentru care suntem recunoscători doar divinității!”, a transmis Sabina.

Povestea lor de dragoste durează de mai mulți ani, iar relația a fost oficializată în primăvara anului 2022. Pe 7 mai, Sabina și alesul inimii sale și-au unit destinele în cadrul unei nunți care a atras atenția prin amploarea organizării. Evenimentul a reunit familia, prietenii și numeroase persoane cunoscute, iar petrecerea s-a desfășurat până în zorii zilei.

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