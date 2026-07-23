Cine sunt cei doi tineri de 19 ani, găsiți morți în râul Argeş. Filmul tragediei

Doi tineri de 19 ani, unul din Găești și celălalt din comuna Crângurile, au fost găsiți fără viață în râul Argeș, după două zile de căutări disperate.

Cei doi plecaseră împreună în zona localității Ionești, unde ar fi intrat în apă pentru a se răcori, însă nu au mai ieșit la suprafață. Tragedia a pornit după ce un adolescent de 15 ani a descoperit pe mal o bicicletă, un telefon mobil și haine, semn că ceva era în neregulă.

Identitatea tinerilor dispăruți în râul Argeș

Căutările au început încă de marți seară, cu pompieri, scafandri, o autospecială de stingere, echipaj SMURD și o barcă. Operațiunile au fost reluate miercuri dimineață, în condiții extrem de dificile, din cauza nivelului crescut al apei și a curenților puternici.

Trupurile celor doi au fost găsite la aproximativ cinci kilometri în aval față de locul unde ar fi intrat în apă, la o distanță de circa 1,5 kilometri unul de celălalt.

Autoritățile au avertizat încă de la început că scăldatul în zone neamenajate este un risc major.

„Apele pot deveni și mai periculoase, iar o clipă de neatenție poate avea urmări dramatice”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

Finalul care a rupt două familii

Reprezentanții ISU au subliniat că astfel de tragedii pot fi evitate, amintind că „în spatele fiecărei astfel de misiuni sunt familii și oameni dragi care așteaptă o veste. Sunt salvatori care intră în apă cu speranța că nu este prea târziu”.

Cei doi tineri, prieteni, plecaseră împreună la Argeș fără să bănuiască pericolul. Familiile lor au sperat până în ultima clipă că vor fi găsiți în viață, însă deznodământul a fost unul tragic. Descoperirea trupurilor a confirmat temerile salvatorilor, care au lucrat ore în șir în speranța unui miracol.

Tragedia din Dâmbovița vine la doar câteva ore după un alt caz cutremurător: doi copii de 10 și 11 ani au fost găsiți în stop cardio-respirator în râul Mureș, în localitatea Cipău. Nici în cazul lor manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

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