Artistul care a făcut-o să plângă pe Andreea Ibacka. Mesajul transmis de fosta lui Cabral: ”Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”

Andreea Ibacka a trăit unul dintre cele mai intense momente ale verii la Festivalul Electric Castle, acolo unde a asistat la concertul artistului internațional Teddy Swims. Actrița a fost surprinsă vizibil emoționată în timpul reprezentației, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare au atras imediat atenția urmăritorilor.

Festivalul, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din România, a reunit și în acest an zeci de mii de spectatori veniți să-și vadă artiștii preferați. Pentru Andreea Ibacka, însă, apariția lui Teddy Swims pe scenă a avut o semnificație aparte. Emoțiile au fost atât de puternice încât actrița a ajuns să plângă în mijlocul mulțimii, fără să încerce să își ascundă trăirile.

Andreea Ibacka, în lacrimi la Electric Castle

În imaginile distribuite online, Andreea apare cântând alături de ceilalți spectatori, cu ochii în lacrimi și complet absorbită de atmosfera concertului. Videoclipul a fost apreciat de numeroși fani, care au remarcat autenticitatea momentului și faptul că actrița s-a lăsat purtată de emoții.

După despărțirea de Cabral, actrița a preferat să își păstreze discreția și să nu transforme viața privată într-un subiect constant pe rețelele de socializare.

Deși continuă să fie activă în mediul online și să împărtășească diverse momente din activitatea sa profesională sau din timpul liber, Andreea evită să vorbească în detaliu despre perioada delicată prin care trece. Tocmai din acest motiv, imaginile de la concert pot fi dovada unei descărcări emoționale firești, într-un moment în care muzica a avut un impact puternic asupra ei.

„Îmi doream enorm să ajung la concertul lui Teddy Swims și realitatea a depășit așteptările. Vocea lui e atât de puternică, dar în același timp vulnerabilă… încât ai impresia că fiecare vers e trăit, nu doar cântat. Piesele vorbesc despre iubire, greșeli, speranță, vindecare, iar când le auzi live ajung direct acolo unde trebuie. Și nu încearcă să impresioneze, pur și simplu spun adevărul. M-am trezit cântând, zâmbind și, în câteva momente, plângând. Fiindcă mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica, doar o simți. Și cred că asta e magia concertelor live. Poți asculta aceeași piesă de sute de ori în căști, dar nu se compară cu momentul în care o trăiești alături de mii de oameni care respiră în același ritm cu tine.”, a transmis Andreea pe Instagram.

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