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Jorge, pagubă de mii de euro! Ireal ce au lăsat niște turiști în urma lor, în apartamentul artistului din Mamaia: „Au reușit să distrugă tot!”

De: Carmen Gone 23/07/2026 | 15:53
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Vacanța unor oameni s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Jorge! Artistul, care pe lângă muzică și televiziune investește serios și în domeniul imobiliar, a rămas fără cuvinte după ce unul dintre cele cinci studiouri de lux pe care le deține în Mamaia Nord a fost lăsat într-o stare greu de imaginat de câțiva turiști. Pereți murdari, distrugeri și pagube de mii de euro… asta a găsit vedeta după ce vizitatorii au plecat în grabă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Jorge și ne-a povestit întreaga experiență. 

Jorge nu este doar unul dintre cei mai apreciați artiști din România, ci și un om de afaceri atent. În urmă cu câțiva ani, acesta a investit aproximativ 600.000 de euro în cinci studiouri de lux „5 Senses by Jorge”, situate în cadrul complexului Infinity Pool & Spa Resort din Mamaia Nord. Acestea au fost inaugurate în anul 2024, iar fiecare studio a fost amenajat la standard premium și destinate familiilor sau tinerilor care își doresc un sejur exclusivist pe litoral. Apartamentele sunt autorizate de Ministerul Turismului și sunt listate pe Booking și AirBnb. Însă, nici toate măsurile de siguranță nu l-au ferit pe artist de un episod care i-a dat planurile peste cap. Contactat de CANCAN.RO, Jorge a oferit declarații, în premieră, despre pragubele provocate de turiști.

Imaginile cu apartamentul de lux al lui Jorge!
Imaginile cu apartamentul de lux al lui Jorge!

Pagube de cel puțin 3.000 de euro și o săptămână pierdută din sezon

Potrivit declarațiilor făcut de Jorge pentru CANCAN.RO, turiștii au stat în jur de două nopți, însă timpul le-a fost suficient pentru a produce pagube considerabile. Imaginea găsită după plecarea clienților l-a lăsat fără replică. Vezi Galeria foto!

Jorge: Sunt cinci studiouri în Mamaia Nord. Am investit o grămadă de bani în ele. Sunt făcute la un standard foarte bun, impecabile. Le-am inaugurat în 2024 și acesta este al treilea an în care funcționăm. Cred că am investit în jur de 600.000 de euro în ele. Sunt amenajate impecabil. Apartamentele sunt listate pe Booking. Noi suntem autorizați de Ministerul Turismului, nu facem cazare „la cheie”, cum mai sunt alții pe litoral.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat, mai exact, în unul dintre studiouri?

Jorge: Unii oameni cred că dacă au plătit 400, 1.000 de lei sau orice altă sumă pentru o noapte de cazare, pot să devasteze tot. Nu suntem singurii care trecem prin astfel de situații. Vorbesc cu oameni din HoReCa, din diverse orașe, și mulți se confruntă cu astfel de probleme. Vin turiști care devastează, sparg geamuri, televizoare, lustre. Unii oameni nu au bun-simț și au impresia că, dacă au plătit o noapte de cazare, pot să distrugă tot. Am mai văzut și alte cazuri similare. Până acum, pe noi ne-a ferit Dumnezeu. Vara trecută am mai avut câteva situații, dar mult mai mici și ușor de reparat. Nu ne-au scos din circuit o săptămână, cum se întâmplă acum.

CANCAN.RO: Cât timp au fost cazați turiștii care au provocat aceste distrugeri?

Jorge: Nu mai știu exact câte nopți au stat, cred că una sau două. Au stat puțin, dar au reușit să distrugă tot.

Jorge, despre apartamentul lui devastat de turiști din Mamaia Nord
Jorge, despre apartamentul lui devastat de turiști din Mamaia Nord

CANCAN.RO Ce s-a întâmplat cu rezervările următoare? Ai reușit să-i relocaci pe turiști?

Jorge: Am reușit să-i mutăm pe următorii turiști în altă parte, cu ajutorul unor vecini, iar acum ne-am apucat de renovat, curățat și reparat. Pereții sunt foarte murdari. Sincer, nici nu-mi dau seama ce au făcut acolo.

CANCAN.RO: Ai deja o estimare a costurilor pentru reparații?

Jorge: Nu știu exact cât vor costa reparațiile, dar cred că vor ajunge la 2.000-3.000 de euro. Poate chiar mai mult.

CANCAN.RO: Ce demersuri ai făcut împotriva turiștilor?

Jorge: Vom face o sesizare către Booking, iar, pe baza fotografiilor, platforma poate solicita despăgubiri de la turist. Dar este o procedură foarte lungă și e greu să recuperezi banii de la astfel de oameni. I-am sunat, dar nu mi-au mai răspuns. Au plecat repede, până să vină cineva să-l vadă.

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