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Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, implicată într-un accident rutier în timp ce mergea la festival. Spaima prin care a trecut Sofia

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 15:38
Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, implicată într-un accident rutier în timp ce mergea la festival. Spaima prin care a trecut Sofia
Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, implicată într-un accident rutier în timp ce mergea la festival. Spaima prin care a trecut Sofia
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Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au trecut prin momente de-a dreptul tulburătoare după ce au aflat ce i s-a întâmplat fetei lor celei mari. Sofia a fost implicată într-un accident rutier, chiar în timp ce se îndrepta către festival.

Fiica lor în vârstă de 19 ani, Sofia, se îndrepta cu entuziasm spre un festival de muzică, la volanul unei rulote. Însă, într-o clipă de neatenție, tânăra a intrat în plin cu vehiculul într-un pod, suferind un șoc teribil.

Îndată ce a reușit să își adune gândurile, Sofia s-a confesat urmăritorilor de pe rețelele de socializare, încă marcată de spaima prin care a trecut, promițând că va detalia întreaga întâmplare pe canalul ei de YouTube imediat ce își va reveni din starea de șoc.

„Am intrat într-un pod cu rulota. Am rupt o chingă de la rulotă”, a spus fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru.

Cum a reacționat Dragoș Bucur

Deși orice părinte ar fi fost paralizat de frică într-o asemenea situație, actorul Dragoș Bucur a preferat să facă haz de necaz și să detensioneze atmosfera într-un stil absolut memorabil! Fără să stea prea mult pe gânduri, acesta i-a lăsat fiicei sale un comentariu spumos la postare, făcând referire la pagubele materiale suferite de vehicul.

„Mamă… ai stricat rulota!”, a scris actorul.

Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, implicată într-un accident rutier în timp ce mergea la festival. Spaima prin care a trecut Sofia
Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, implicată într-un accident rutier în timp ce mergea la festival. Spaima prin care a trecut Sofia

Deși părinții ei au luat decizia radicală de a părăsi agitația din Capitală și de a se stabili în satul Moșteni-Greci din județul Argeș, unde și-au pus pe picioare o gospodărie în toată regula, Sofia a ales un drum independent. Educată în sistem homeschooling, la fel ca frații ei mai mici, Roxana India și Kadri, tânăra a decis să părăsească casa părintească imediat ce a împlinit majoratul și și-a adjudecat permisul de conducere.

Deși și-a luat zborul și locuiește separat, Sofia este în continuare foarte apropiată de părinții ei. Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au preferat mereu să o țină departe de ochii publicului, însă nu au ascuns niciodată cât de mândri sunt de fiica lor. Actorul și fosta membră a trupei HI-Q au împreună 3 copii: Sofia, Kadri și Roxana.

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