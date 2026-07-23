Cei doi tineri dispăruți în apele râului Argeș au fost găsiți fără viață! Firul tragediei din Dâmbovița

Cei doi tineri de 19 ani, dispăruți în apele râului Argeș, au fost găsiți de echipele de salvare după două zile de căutări. Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost găsite la 5 kilometri în aval de zona în care se bănuiește că ar fi intrat. Misiunea salvatorilor a fost una extrem de dificilă.

Marți după-amiaza, 22 iulie, alarma a fost dată în Dâmbovița. Doi tineri de 19 ani au intrat în apele râului pentru a se răcori, însă nu au mai reușit să iasă. Se pare că locul în care cei doi au intrat în apă nu ar fi destinat scăldatului, iar localnicii spun că râul are acolo porțiuni foarte adânci și curenți puternici.

Alarma a fost dată după ce obiectele personale ale acestora au fost găsite pe marginea râului de un adolescent.

„Tricouri, pantaloni scurți și adidași și un telefon și bicicleta care este aici. Am zis: lăsați-le așa, că poate băieții sunt la scăldat, la pescuit și poate se întorc. Ne-am dus și pe mal în partea cealaltă, nu era nimeni. Noi ne-am gândit că a trecut malul pe partea cealaltă, se întorc”, a declarat Florin Gheorghe, fratele adolescentului ce a făcut descoperirea.

După două zile de căutări, cei doi tineri au fost găsiți

După ce alarma a fost dată, echipele de intervenție au demarat o amplă operațiune de căutare. Salvatorii au căutat ore în șir, până la lăsarea nopții, însă cei doi tineri nu au fost găsiți. Din cauza condițiilor dificile, misiunea a fost întreruptă. Echipele de pompieri și scafandri de la ISU Dâmbovița au reluat căutările miercuri dimineața, însă în zadar. Ploile au îngreunat și mai mult misiunea salvatorilor.

„S-au efectuat căutări cu echipele de scafandri în apele râului, în acest moment rezultatele fiind negative. Debitul râului față de ziua de ieri este în creștere, curenții sunt în creștere, apa este tulbure și sunt locuri în care pune în pericol siguranța salvatorilor”, a declarat Cătălin Nencescu, șef ISU Găești.

Abia astăzi, 23 iulie, trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri au fost găsite și scoase din apă. Aceștia au fost localizați la 5 kilometri în aval de zona în care se bănuiește că ar fi dispărut, la distanță de 1,5 km unul de celălalt.

Reprezentanții ISU au atras atenția că scăldatul în râuri, lacuri și alte locuri neamenajate poate fi extrem de periculos. Curenții puternici, adâncimea variabilă, apa tulbure și diferențele de temperatură pot pune viața în pericol chiar și în cazul persoanelor care știu să înoate.

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