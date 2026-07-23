Acasă » Știri » Cei doi tineri dispăruți în apele râului Argeș au fost găsiți fără viață! Firul tragediei din Dâmbovița

Cei doi tineri dispăruți în apele râului Argeș au fost găsiți fără viață! Firul tragediei din Dâmbovița

De: Alina Drăgan 23/07/2026 | 15:06
Cei doi tineri dispăruți în apele râului Argeș au fost găsiți fără viață! Firul tragediei din Dâmbovița
După două zile de căutări, cei doi tineri au fost găsiți
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cei doi tineri de 19 ani, dispăruți în apele râului Argeș, au fost găsiți de echipele de salvare după două zile de căutări. Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost găsite la 5 kilometri în aval de zona în care se bănuiește că ar fi intrat. Misiunea salvatorilor a fost una extrem de dificilă.

Marți după-amiaza, 22 iulie, alarma a fost dată în Dâmbovița. Doi tineri de 19 ani au intrat în apele râului pentru a se răcori, însă nu au mai reușit să iasă. Se pare că locul în care cei doi au intrat în apă nu ar fi destinat scăldatului, iar localnicii spun că râul are acolo porțiuni foarte adânci și curenți puternici.

Alarma a fost dată după ce obiectele personale ale acestora au fost găsite pe marginea râului de un adolescent.

„Tricouri, pantaloni scurți și adidași și un telefon și bicicleta care este aici. Am zis: lăsați-le așa, că poate băieții sunt la scăldat, la pescuit și poate se întorc. Ne-am dus și pe mal în partea cealaltă, nu era nimeni. Noi ne-am gândit că a trecut malul pe partea cealaltă, se întorc”, a declarat Florin Gheorghe, fratele adolescentului ce a făcut descoperirea.

După două zile de căutări, cei doi tineri au fost găsiți

După ce alarma a fost dată, echipele de intervenție au demarat o amplă operațiune de căutare. Salvatorii au căutat ore în șir, până la lăsarea nopții, însă cei doi tineri nu au fost găsiți. Din cauza condițiilor dificile, misiunea a fost întreruptă. Echipele de pompieri și scafandri de la ISU Dâmbovița au reluat căutările miercuri dimineața, însă în zadar. Ploile au îngreunat și mai mult misiunea salvatorilor.

„S-au efectuat căutări cu echipele de scafandri în apele râului, în acest moment rezultatele fiind negative. Debitul râului față de ziua de ieri este în creștere, curenții sunt în creștere, apa este tulbure și sunt locuri în care pune în pericol siguranța salvatorilor”, a declarat Cătălin Nencescu, șef ISU Găești.

Abia astăzi, 23 iulie, trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri au fost găsite și scoase din apă. Aceștia au fost localizați la 5 kilometri în aval de zona în care se bănuiește că ar fi dispărut, la distanță de 1,5 km unul de celălalt.

Reprezentanții ISU au atras atenția că scăldatul în râuri, lacuri și alte locuri neamenajate poate fi extrem de periculos. Curenții puternici, adâncimea variabilă, apa tulbure și diferențele de temperatură pot pune viața în pericol chiar și în cazul persoanelor care știu să înoate.

 

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în Dâmbovița! Doi tineri de 19 ani sunt căutați în râul Argeș după ce s-ar fi înecat

Accident cumplit pe DN7! Un bolovan uriaș a căzut peste o mașină, iar un bărbat a murit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus în timp”
Știri
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus în…
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora lui este însărcinată pentru a doua oară
Știri
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora lui este însărcinată pentru a doua oară
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Mediafax
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină...
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea săptămână. Surse Gândul: Riscul de retrogradare la „junk” este de 50%. Cea mai mare vulnerabilitate, criza politică
Gandul.ro
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
O tânără a fost abuzată sexual şi filmată în ipostaze intime în timpul unei petreceri private din Braşov. Agresorul a fost arestat preventiv
Adevarul
O tânără a fost abuzată sexual şi filmată în ipostaze intime în timpul...
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
Digi24
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în...
RECORD! Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la Cupa Mondială
Mediafax
RECORD! Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la Cupa...
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu și Mihaela Cojoc, schimb de replici pe Instagram. Ce i-a transmis fosta soacră
Click.ro
Andreea Popescu și Mihaela Cojoc, schimb de replici pe Instagram. Ce i-a transmis fosta soacră
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar câștiga alegerile prezidențiale
Digi 24
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor.ro
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea săptămână. Surse Gândul: Riscul de retrogradare la „junk” este de 50%. Cea mai mare vulnerabilitate, criza politică
Gandul.ro
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea săptămână. Surse...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: ...
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus în timp”
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora lui este însărcinată pentru a doua oară
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora lui este însărcinată pentru a doua oară
BANC | ”Când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”
BANC | ”Când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”
Cine sunt cei doi tineri de 19 ani, găsiți morți în râul Argeş. Filmul tragediei
Cine sunt cei doi tineri de 19 ani, găsiți morți în râul Argeş. Filmul tragediei
(P) Surpriză de proporții la Campionatul Mondial: Când Argentina îți dă planurile peste cap, VBET ...
(P) Surpriză de proporții la Campionatul Mondial: Când Argentina îți dă planurile peste cap, VBET te răsplătește
Cele 3 zodii care dau lovitura în weekendul 25-26 iulie. Bani, oportunități și vești bune pentru ...
Cele 3 zodii care dau lovitura în weekendul 25-26 iulie. Bani, oportunități și vești bune pentru acești nativi!
Vezi toate știrile