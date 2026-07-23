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Fiul Deei și al lui Dinu Maxer, admis la liceul dorit. Ce note a obținut fără meditații

De: Anca Chihaie 23/07/2026 | 14:31
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer, admis la liceul dorit. Ce note a obținut fără meditații
Foto: social media
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Andreas, fiul Deei și al lui Dinu Maxer, are un nou motiv de bucurie în această vară. După emoțiile Evaluării Naționale și ale probelor de aptitudini, adolescentul a fost repartizat la liceul pe care și l-a dorit, urmând să își continue studiile la profilul Arhitectură din cadrul Colegiului Tehnic „I.N. Socolescu” din București.

Rezultatul reprezintă o etapă importantă pentru fiul celor doi foști soți, care și-a demonstrat talentul artistic încă din timpul examenelor de admitere. Andreas a obținut note foarte bune la probele specifice profilului ales, reușind să fie admis fără să fi urmat meditații de specialitate.

Ce note a obținut băiatul

La probele de aptitudini pentru profilul Arhitectură, Andreas a primit nota 9,50 la creativitate și nota 10 la design, performanțe care i-au asigurat locul la una dintre clasele pe care și le-a dorit. Rezultatele au fost apreciate atât de familie, cât și de cei apropiați, fiind considerate dovada muncii și a talentului pe care adolescentul l-a dezvoltat în ultimii ani.

„Mândru de tine și uimit de talentul tău! Creativitate la arhitectură – 9,5 și la design – 10, fără meditații!!! ADMIS la clasa de arhitectură de la Liceul Socolescu din București! Sper să-ți găsești în acest talent noul tău drum în artă!”, a scris Dinu Maxer.

Admiterea la liceu a venit după publicarea rezultatelor repartizării computerizate, moment așteptat de mii de elevi din întreaga țară. Pentru Andreas, emoțiile au fost răsplătite cu confirmarea că va începe, din toamnă, studiile în domeniul pentru care a demonstrat aptitudini evidente.

Deși Deea și Dinu Maxer au ales să meargă pe drumuri separate în urmă cu mai bine de doi ani, cei doi au rămas implicați în viața copiilor lor și au continuat să colaboreze atunci când a fost vorba despre educația și dezvoltarea acestora. Andreas și sora lui mai mică, Maysa, reprezintă prioritatea ambilor părinți, care au demonstrat în repetate rânduri că pot avea o relație civilizată și echilibrată de dragul copiilor.

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