Cum și-a luat Selly „țeapă” de 140.000 de euro. NIBIRU, vizitat de un singur om ieri, 22 iulie

Distracția de la NIBIRU a fost pusă pe pauză de codul portocaliu de vreme rea de pe litoral. Timp de o zi, Selly a pus lacătul pe afacere și s-a ales cu o pagubă de nici mai mult, nici mai puțin de 140.000 de euro.

De la 300.000 de oameni în ultimele zile la un nou record istoric: zero vizitatori într-o singură zi. Joi, 22 iulie, condițiile meteo de pe litoral i-a schimbat toate planurile lui Selly. Acesta a decis să închidă porțile NIBIRU din cauza codului portocaliu de ploaie, mai degrabă decât să riște siguranța turiștilor.

Ziua în care NIBIRU a fost vizitat doar de Selly

Doar că, surpriză! Vremea și-a revenit mai repede decât se așteptau, iar celelalte stațiuni de pe litoral s-au umplut de turiști. La NIBIRU, însă, a rămas liniște: practic, un singur om a „vizitat” ieri stațiunea, Selly.

„Nu-mi mai scrieți să deschid astăzi că mai rău mă enervez, pe bune. Am trimis paza acasă, chiriașii nu au venit, le-am zis că ținem închis. Uite ce frumos e aici. E ca un „oraș bântuit”. Nu e problemă, are farmecul lui și așa gol. Nu e strop de ploaie, dar lasă că veniți voi mâine, așa-i?”, a spus Selly pe Instagram.

Pentru a recupera ziua pierdută, Selly i-a invitat pe oameni să vină azi, 23 iulie, la NIBIRU. De azi incepe si Nebula X, unde urmează să urce pe scenă Black Coffee, John Summit, Charlotte de Witte și Marco Carola, iar distracția se anunță la cote maxime. Semnele sunt clare: deja s-a dat o masă de 9.000 de euro, înainte ca petrecerea să înceapă oficial.

Potrivit unui calcul făcut pe baza încasărilor estimate din zilele anterioare, joi, 22 iulie, Selly ar fi pierdut în jur de 140.000 de euro doar din accesul pe Promenada NIBIRU. Accesul este gratuit, însă vizitatorii trebuie să aibă o consumație minimă, iar o zi cu zeci de mii de oameni poate însemna încasări serioase. Stațiunea din zona Costinești este deschisă publicului în perioada 16 iulie – 30 august. Accesul pe promenadă, la evenimente sau în parcul de distracții se face zilnic începând cu ora 18:00 până la 03:00 dimineața.

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