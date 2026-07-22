Ce și-a dorit Nicky Jam să primească înainte de concertul de la NIBIRU. Cerința bizară a starului internațional

Duminică, pe 19 iulie, Nicky Jam a făcut show pe scena NIBIRU, dar adevăratul spectacol s-a petrecut chiar înainte ca acesta să cânte! Dacă pe scenă a fost profesionist, în culise, artistul și-a intrat serios în rolul de superstar și a avut câteva cerințe care i-au lăsat mască pe cei din jur. CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat imediat după ce cântărețul a aterizat în România, dar și condiția pe care a pus-o înainte de începerea recitalului.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, imediat după ce a ajuns în țară, Nicky Jam a arătat că nu este genul de artist cu care poți colabora ușor. În loc să ceară odihnă sau să se retragă în hotel, cântărețul a vrut să fie dus la un teren de baschet pentru o partidă de relaxare. Și nu a acceptat să joace cu orice minge! Artistul a ținut neapărat să folosească propriile mingi, pe care le-a avut pregătite de acasă pentru escapada de la Costinești.

Ce condiție a pus Nicky Jam înainte să cânte

Însă, adevărata surpriză a venit chiar înainte de concert. Deși fanii îl așteptau cu nerăbdare, Nicky Jam nu a vrut să facă niciun pas spre scenă până când muzica din zona Ultra VIP nu s-a oprit complet. Din informațiile obținute de CANCAN.RO, artistul nu a acceptat să cânte cât timp se auzea altă muzică și a preferat să rămână în culise până când totul a fost exact așa cum și-a dorit.

Iar în privința măsurilor de securitate, și acestea au fost demne de un superstar. Mașina care îl aștepta pe artist a fost parcată lângă ultimele trepte ale scenei pentru ca plecarea să fie cât mai rapidă. În zonă s-au mobilizat jandarmi și echipe de securitate. Totul a fost gândit până la cel mai mic detaliu pentru a-i îndeplini toate doleanțele artistului.

După ce și-a terminat recitalul de la Nibiru, starul a refuzat să mai stea. A coborât de pe scenă, s-a urcat direct în mașina pregătită pentru el și a plecat imediat din locație. Nicio fotografie în plus, niciun salut pentru fani și nicio oprire. S-a urcat în mașină și… dus a fost!

Pe 16 iulie, NIBIRU și-a deschis porțile și a dat startul Galaxia Festival, inaugurând un sezon de vară care va aduce peste 150 de concerte, festivaluri și alte evenimente până la sfârșitul lunii august. Primul weekend a reunit pe aceeași scenă artiști internaționali precum DJ Snake, Ozuna, Nicky Jam, Timmy Trumpet și Salvatore Ganacci, alături de nume cunoscute din muzica românească, care au menținut energia la cote maxime pe tot parcursul celor patru zile de festival.

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