Nevoiașilor le împărțea mâncare, acasă împărțea pumni! „Bărbosul cu suflet mare” și-a bătut iubita până a rămas inconștientă

Îl știa tot Clujul drept omul care întinde o mână celor aflați în nevoie. Acum, „bărbosul cu suflet mare” apare într-un dosar care îi răstoarnă complet imaginea de binefăcător. Alexandru a fost arestat preventiv după ce și-ar fi lovit iubita cu o brutalitate extremă, invocând că nu mai ține minte nimic. Femeia, în schimb, a ajuns la Terapie Intensivă, cu leziuni care, spun anchetatorii, i-au pus viața în pericol.

Cunoscut în comunitatea clujeană pentru acțiunile sale caritabile, președintele Asociației ”Alături de oameni Cluj”, Alexandru zis ”bărbosu’ cu suflet mare” apare în centrul unui dosar cu detalii greu de imaginat. Bărbatul a fost arestat preventiv, iar instanța a emis împotriva lui un ordin de protecție valabil 12 luni, după ce și-ar fi lovit iubita cu pumnii, picioarele și un obiect contondent.

Potrivit hotărârii obținute de CANCAN.RO, incidentul șocant s-ar fi petrecut pe 9 iulie, în locuința din Apahida, în prezența fiicei minore a bărbatului dintr-o altă relație. Instanța a reținut că victima a suferit leziuni care necesită 35-40 de zile de îngrijiri medicale și care i-au pus viața în primejdie. Femeia se afla internată și acum în stare gravă la Secția de Terapie Intensivă.

„Vă jur că nu îmi aduc aminte”

Audiat de judecător, ”bunul samaritean” nu a negat categoric că și-ar fi agresat partenera, dar a susținut că nu își amintește ce s-a întâmplat.

„Din păcate nu îmi aduc aminte aproape nimic, în afară de o parte din cearta de înainte”, a declarat acesta.

Întrebat de ce nu își mai amintește, răspunsul său a fost: „Nu ştiu, efectiv nu îmi aduc aminte. Vă jur că nu îmi aduc aminte.”

Judecătorul a insistat și l-a întrebat dacă se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Alexandru a recunoscut: „Am fost băut, nu mi-am luat tratamentul. Pentru depresie în principiu, pentru insomnii”, a explicat el.

Bărbatul a mai declarat că își amintește momentul în care a văzut sânge și a sunat la salvare.

„Îmi amintesc că am văzut sânge şi am sunat la salvare”, a spus acesta. Întrebat de unde curgea sângele, acesta a răspuns: „De undeva de la cap. S-a lovit de ceva, nu ştiu de ce, de o treaptă de pe terasă sau de masa din lemn.”

Când judecătorul l-a întrebat direct dacă el a lovit-o pe reclamantă, răspunsul a fost din nou: „Nu îmi aduc aminte”.

”Este un om deosebit… o personalitate în oraș”

În încercarea de a convinge instanța să nu emită ordinul de protecție pentru o perioadă lungă, avocata ”bărbosului cu suflet mare”, cum este cunoscut la nivel local, a expus ideea că acesta are o imaginea publică impecabilă.

„Nu împărtășește, nu îi face cinste, este un om deosebit, un om bine ancorat în societate, are un job de o carieră înaltă, fiind o personalitate în oraș. Mai mult, acesta este un om caritabil care a făcut multe acte de caritate, îşi iubeşte fetiţa şi o respectă pe ##### (victimă)”, a susținut reprezentanta sa.

Numai că instanța nu s-a lăsat impresionată de cartea de vizită a acestuia. Judecătorul a apreciat că există „un grad ridicat de risc” ca actele de violență să se repete și a descris gravitatea faptelor drept „extremă”. Fotografiile depuse la dosar surprindeau, potrivit hotărârii, victima „plină de sânge și complet neajutorată”.

Mai mult, magistratul a constatat că împotriva lui lui mai fusese emis, în 2025, un ordin de protecție în favoarea fostei soții și a fiicei sale minore.

Instanța i-a interzis acum să se apropie la mai puțin de 200 de metri de victimă și de locuința acesteia, să o contacteze în orice mod și l-a obligat să poarte un sistem electronic de supraveghere. De asemenea, acesta trebuie să urmeze un program de consiliere psihologică, cu o ședință pe lună.

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