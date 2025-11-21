Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!

Bătaie ca-n filme în București! Senatoarea POT Valentina Aldea a fost bătută cu ranga de soția unui afacerist în divorț, iar mașina parlamentarei a fost serios avariată de aceasta. Furia femeii a degenerat într-un adevărat scandal, fiind nevoie de intervenția Poliției. CANCAN.RO vă prezintă detalii în exclusivitate!

CANCAN.RO detonează bomba momentului! Un scandal de proporții a izbucnit chiar în București, iar protagonista principală este senatoarea Valentina Aldea. Sursele noastre susțin că parlamentara ar fi fost prinsă într-o relație amoroasă cu un afacerist aflat în plin divorț, iar soția acestuia – disperată și furioasă – a decis să se răzbune.

Iar răzbunarea a fost una de manual: nu doar că a lovit-o cu o rangă pe senatoare, ci i-a și distrus mașina într-un acces de furie devastator.

Scene șocante în fața blocului: și-au împărțit pumni și picioare!

Totul s-a întâmplat joi seara, când soția afaceristului a mers la apartamentul în care s-a mutat soțul după ce divorțul a fost înaintat. Însă, în fața blocului, a zărit și mașina senatoarei, care se afla în casa lui.

Furia i-a luat complet mințile: a început să lovească autoturismul. La scurt timp, și-a sunat soțul, care a coborât însoțit de senatoare, iar lucrurile au degenerat rapid. Soția bărbatului a început să o lovească cu rangă, iar Valentina nu a mai stat cu mâinile în sân.

A urmat o bătaie ca la carte: pumni, picioare, tras de păr, totul într-un scandal care a atras atenția întregului bloc.

Plângeri reciproce și certificat medico-legal

După ce conflictul a escaladat, cele două au mers la Poliție și au depus plângeri reciproce. Senatoarea Valentina Aldea a mers inclusiv la IML, obținând un certificat medico-legal care confirmă că are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale.

În urma agresiunilor destul de grave, soția afaceristului a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Dosar penal și urmărire judiciară

Întreg scandalul va fi instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, unde vor fi analizate acuzațiile reciproce și gravitatea agresiunilor.

