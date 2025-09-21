Acasă » Exclusiv » BĂTAIE ca-n filme la ziua “Mata Harei de Romania”! Funcţionara de la taxe Sector 4 și-a serbat cei 44 de ani, dar petrecerea s-a transformat în RĂZBOI cu pahare și veselă! Patrick Borcea, făcut KO, iar „misteriosul milionar” Andrei Drăghici a intrat în ring!

BĂTAIE ca-n filme la ziua “Mata Harei de Romania”! Funcţionara de la taxe Sector 4 și-a serbat cei 44 de ani, dar petrecerea s-a transformat în RĂZBOI cu pahare și veselă! Patrick Borcea, făcut KO, iar „misteriosul milionar” Andrei Drăghici a intrat în ring!

De: Maria Iancu 21/09/2025 | 17:58
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Seară incendiară în Herăstrău! Clubul Biutiful a fost zguduit de un scandal uriaș, chiar de ziua Cristinei Bădănoiu – „Mata Hari de România” sau „Prinţesa RCA”, actuala șefă de la taxe și impozite Sector 4. Atmosfera de lux, paharele de șampanie și mesele pline de bunătăți s-au transformat în doar câteva secunde într-un ring de box! CANCAN.RO are, ca de fiecare dată, toate detaliile!

UPDATE: Surse de la direcția de taxe sector 4 informează că Mata Hari de România nu este şefa serviciului, ci functionară în cadrul instituţiei.

Cristina Bădănoiu a împlinit 44 de ani și și-a adunat la masă gașca de prieteni de top. În centrul atenției, alături de ea, Andrei Drăghici – tânăr, bogat, cu afaceri de milioane de euro din contracte cu spitalele de stat. Mai mult decât apropiat de „sărbătorită”, Drăghici a stat lipit de ea toată seara.

La masă s-a aflat și Patrick Borcea, fiul celebrului Cristian Borcea. Totul părea liniștit, până când… a explodat bomba!

👊 Palma lui Patrick și scânteia cu italienii

Lângă masa „prințesei” se afla un grup de italieni. Din motive încă neclare, Patrick Borcea i-ar fi aplicat o palmă unuia dintre ei. A fost suficient pentru ca spiritele să se încingă. Italienii s-au năpustit pe Patrick și, potrivit martorilor, „i-au spart capul”!

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...

Atunci, în scenă a intrat Andrei Drăghici – milionarul misterios, partenerul Cristinei Bădănoiu. Bărbatul a sărit în apărarea grupului și în doar câteva secunde clubul s-a transformat într-o arenă: pahare zburând, mese răsturnate, scaune aruncate.

„Au fost minute de iad”, povestesc cei care au asistat.

„Mata Hari de România” și-a serbat cei 44 de ani la Biutiful

Cine este controversata Cristina Bădănoiu?

Dacă numele ei sună cunoscut, e pentru că acționează de zeci de ani la nivel monden orășenesc, având sute de cuceriri, unii mai celebrii decât alții, de la milionari, la mafioti şi politicieni. Supranumită „Prințesa RCA” și chiar „Mata Hari de România”, Bădănoiu s-a remarcat de-a lungul anilor prin aparițiile sale mondene și relațiile picante. (INFORMAŢII AICI)

Fosta amantă a lui Gabi Oprea, cand acesta era puternic, cea care l-a făcut pe fostul ministru să îşi piardă mințile, a fost surprinsă în repetate rânduri cucerind personaje celebre din showbiz și sport. Amintim un alt episod savuros atunci când l-ar fi „executat” pe Horia Tecău. Tenismenul a fost prins de paparazzi în ipostaze tandre cu focoasa șefă de la taxe. (VEZI AICI IMAGINILE)

CANCAN.RO a relatat pe larg și despre petrecerile ei extravagante, unde luxul, muzica tare și „shoturile” au fost mereu ingredientele de bază. O femeie care pare să se hrănească din atenția publicului, Cristina Bădănoiu și-a consolidat imaginea de „femme fatale” a Capitalei, cu o „colecţie” de cuceriri care face orice altă campioană să pălească.

Cristina Bădănoiu
Cristina Bădănoiu are cu ce se lăuda în privința cuceririlor (Foto: Instagram)

Patrick și Andrei, parteneri de scandal

Patrick Borcea nu este străin de viața de noapte și de escapadele picante. Fiul lui Cristian Borcea și-a făcut loc în high-life-ul bucureștean, dar numele său apare des în tabloide mai degrabă legat de scandaluri decât de realizări concrete.

Andrei Drăghici este mai discret, dar influent: tânărul om de afaceri câștigă milioane din contracte cu spitalele de stat, furnizând accesorii şi consumabile medicale. Lumea bună șoptește că relația lui cu Cristina Badănoiu a trecut de mult de o simplă prietenie.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cove, la momentul adevărului: îşi dezvăluie secretele din culisele emisiunilor care l-au făcut celebru! “Când eram ceva mai tinerel…”
Exclusiv
Cove, la momentul adevărului: îşi dezvăluie secretele din culisele emisiunilor care l-au făcut celebru! “Când eram ceva mai tinerel…”
Weekend de groază în „blocul vedetelor”! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi! Locatarii sunt TERORIZAŢI: “Nu mai putem dormi noaptea de frică”
Exclusiv
Weekend de groază în „blocul vedetelor”! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi! Locatarii sunt TERORIZAŢI:…
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Gandul.ro
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești....
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Digi24
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră!...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Click.ro
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”....
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C,...
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Digi 24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau...
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război....
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
kfetele.ro
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani....
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o...
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii în lacrimi (FOTO)
Capital.ro
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii...
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
Romania TV
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în octombrie
Capital.ro
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în...
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
evz.ro
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
Gandul.ro
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui...
as.ro
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”,...
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare:
radioimpuls.ro
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8...
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
Fanatik.ro
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un milionar celebru și-a părăsit logodnica pentru ea
Fanatik.ro
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care ...
Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care schimbă tot ce ştiai despre moarte
Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan abordează acest mit popular la ALTCEVA ...
Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan abordează acest mit popular la ALTCEVA cu Adrian Artene
Bolidul care a atras privirile la București! Imagini cu mașina de 5 milioane de $ care a defilat în ...
Bolidul care a atras privirile la București! Imagini cu mașina de 5 milioane de $ care a defilat în Piața Constituției
Studenții din România care pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin. Ce trebuie să facă
Studenții din România care pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin. Ce trebuie să facă
Pe ce dată vin ploile în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru ...
Pe ce dată vin ploile în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru octombrie 2025
Horoscop 22 septembrie 2025. Zodia care primește semne de la Univers pentru o mare revelație
Horoscop 22 septembrie 2025. Zodia care primește semne de la Univers pentru o mare revelație
Vezi toate știrile
×