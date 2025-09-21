Seară incendiară în Herăstrău! Clubul Biutiful a fost zguduit de un scandal uriaș, chiar de ziua Cristinei Bădănoiu – „Mata Hari de România” sau „Prinţesa RCA”, actuala șefă de la taxe și impozite Sector 4. Atmosfera de lux, paharele de șampanie și mesele pline de bunătăți s-au transformat în doar câteva secunde într-un ring de box! CANCAN.RO are, ca de fiecare dată, toate detaliile!

UPDATE: Surse de la direcția de taxe sector 4 informează că Mata Hari de România nu este şefa serviciului, ci functionară în cadrul instituţiei.

Cristina Bădănoiu a împlinit 44 de ani și și-a adunat la masă gașca de prieteni de top. În centrul atenției, alături de ea, Andrei Drăghici – tânăr, bogat, cu afaceri de milioane de euro din contracte cu spitalele de stat. Mai mult decât apropiat de „sărbătorită”, Drăghici a stat lipit de ea toată seara.

La masă s-a aflat și Patrick Borcea, fiul celebrului Cristian Borcea. Totul părea liniștit, până când… a explodat bomba!

👊 Palma lui Patrick și scânteia cu italienii

Lângă masa „prințesei” se afla un grup de italieni. Din motive încă neclare, Patrick Borcea i-ar fi aplicat o palmă unuia dintre ei. A fost suficient pentru ca spiritele să se încingă. Italienii s-au năpustit pe Patrick și, potrivit martorilor, „i-au spart capul”!

Atunci, în scenă a intrat Andrei Drăghici – milionarul misterios, partenerul Cristinei Bădănoiu. Bărbatul a sărit în apărarea grupului și în doar câteva secunde clubul s-a transformat într-o arenă: pahare zburând, mese răsturnate, scaune aruncate.

„Au fost minute de iad”, povestesc cei care au asistat.

Cine este controversata Cristina Bădănoiu?

Dacă numele ei sună cunoscut, e pentru că acționează de zeci de ani la nivel monden orășenesc, având sute de cuceriri, unii mai celebrii decât alții, de la milionari, la mafioti şi politicieni. Supranumită „Prințesa RCA” și chiar „Mata Hari de România”, Bădănoiu s-a remarcat de-a lungul anilor prin aparițiile sale mondene și relațiile picante. (INFORMAŢII AICI)

Fosta amantă a lui Gabi Oprea, cand acesta era puternic, cea care l-a făcut pe fostul ministru să îşi piardă mințile, a fost surprinsă în repetate rânduri cucerind personaje celebre din showbiz și sport. Amintim un alt episod savuros atunci când l-ar fi „executat” pe Horia Tecău. Tenismenul a fost prins de paparazzi în ipostaze tandre cu focoasa șefă de la taxe. (VEZI AICI IMAGINILE)

CANCAN.RO a relatat pe larg și despre petrecerile ei extravagante, unde luxul, muzica tare și „shoturile” au fost mereu ingredientele de bază. O femeie care pare să se hrănească din atenția publicului, Cristina Bădănoiu și-a consolidat imaginea de „femme fatale” a Capitalei, cu o „colecţie” de cuceriri care face orice altă campioană să pălească.

Patrick și Andrei, parteneri de scandal

Patrick Borcea nu este străin de viața de noapte și de escapadele picante. Fiul lui Cristian Borcea și-a făcut loc în high-life-ul bucureștean, dar numele său apare des în tabloide mai degrabă legat de scandaluri decât de realizări concrete.

Andrei Drăghici este mai discret, dar influent: tânărul om de afaceri câștigă milioane din contracte cu spitalele de stat, furnizând accesorii şi consumabile medicale. Lumea bună șoptește că relația lui cu Cristina Badănoiu a trecut de mult de o simplă prietenie.

