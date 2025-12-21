Simptomele sunt aceleași, dar cauzele nu! Iată ce spune doctorul Mihail Pautov despre confuzia dintre răceală și alergii

„Simptomele răcelii și alergiilor sunt similare, dar cauzele sunt total diferite.” Este una dintre afirmațiile repetate de doctorul Mihail Pautov, medic și educator în sănătate, atunci când vorbește despre una dintre cele mai comune confuzii medicale din viața de zi cu zi. O confuzie aparent banală, dar care ne poate ține blocați săptămâni întregi într-o stare de disconfort.

Ce vrea să spună, de fapt, Mihail Pautov

Se întâmplă aproape automat. Îți curge nasul, strănuți des, simți o presiune în cap și parcă nu ești în formă. Pui rapid eticheta: răceală. Îți faci un ceai, iei ceva de la farmacie și îți vezi de treabă. Doar că, după câteva zile, nimic nu se schimbă. Sau se schimbă puțin, apoi revine. Exact în acest punct apare întrebarea pe care, de multe ori, o ignorăm: dacă nu e răceală?

Mihail Pautov nu vorbește despre diferența dintre răceală și alergii ca despre o lecție de manual. Mesajul lui este mult mai simplu. Corpul tău reacționează diferit, chiar dacă tu simți la fel. Ca medic, dar și ca om care explică medicina pe limba tuturor, el insistă asupra ideii că simptomele pot păcăli, însă cauza este cea care contează.

Răceala apare atunci când un virus intră în organism. Sistemul imunitar îl recunoaște ca pe un intrus și pornește lupta: inflamație, secreții, febră uneori, oboseală. Alergia, în schimb, apare atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la ceva care nu ar trebui să fie periculos. Polen, praf, acarieni. Nu există virus, nu există infecție. Există doar o reacție disproporționată.

Exemple simple, din viața de zi cu zi

Imaginează-ți două situații. În prima, ai fost într-un birou aglomerat, cineva a tușit lângă tine, iar după două zile începi să te simți rău. Simptomele cresc treptat, apare oboseala, poate o ușoară febră. Aceasta este o răceală clasică. În a doua situație, te trezești dimineața și începi să strănuți continuu. Ieși din casă, simptomele se accentuează. Intri într-un spațiu închis și parcă se mai domolesc. Nu ai febră, dar ai ochii iritați și nasul curge clar, apoas. A doua situație seamănă mult mai mult cu o alergie.

După cum explică Mihail Pautov, durata este unul dintre cele mai importante indicii. Răceala are un curs relativ clar: începe, atinge un vârf, apoi se retrage. Alergia nu respectă acest tipar. Poate dura zile, săptămâni sau luni, atât timp cât factorul declanșator este prezent.

Cum le deosebim, dincolo de teorie

Există câteva semne care, puse cap la cap, pot face diferența. Febra este rară în alergii, dar frecventă în răceli. Durerile musculare și starea de epuizare apar mai ales în infecții virale. Mâncărimea ochilor, a nasului sau a gâtului este tipică pentru alergii. Secrețiile nazale groase, colorate, apar mai des în răceală; cele clare și apoase sunt mai specifice alergiilor.

Un alt detaliu important este că răceala este contagioasă iar alergia nu. Dacă mai mulți oameni din jurul tău au aceleași simptome, șansele sunt mari să fie vorba despre o infecție. De ce tratamentul contează atât de mult? Aici ajungem la miza reală a mesajului lui Mihail Pautov. Pentru că tratamentele sunt diferite. Răceala se tratează, în general, cu odihnă, hidratare, calmarea simptomelor și timp. Organismul își face treaba.

Alergia, în schimb, nu trece doar cu ceai și așteptare. Necesită evitarea alergenului, antihistaminice, uneori tratament de fond. Dacă tratezi o alergie ca pe o răceală, nu faci decât să amâni rezolvarea problemei. Iar simptomele revin, adesea mai frustrante decât la început.

De ce mesajul acesta e mai important decât pare

Poate că diferența dintre răceală și alergie nu sună dramatic. Dar, în timp, alergiile netratate pot afecta somnul, concentrarea, productivitatea și chiar starea psihică. Să te simți constant „puțin rău” ajunge să pară normal, deși nu este.

De aceea, mesajul lui Mihail Pautov prinde atât de bine: nu pentru că oferă rețete miraculoase, ci pentru că te face să te oprești o clipă și să te întrebi ce se întâmplă, de fapt, cu tine. Nu tot ce seamănă cu o răceală este o răceală. Și nu tot ce trece de la sine trebuie ignorat.

Citește și:

Leguma mai periculoasă decât prăjiturile și înghețata pentru glicemie. Dr. Mihail Pautov: „Cea mai nocivă mâncare a românilor”