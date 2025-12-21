Acasă » Știri » Simptomele sunt aceleași, dar cauzele nu! Iată ce spune doctorul Mihail Pautov despre confuzia dintre răceală și alergii

Simptomele sunt aceleași, dar cauzele nu! Iată ce spune doctorul Mihail Pautov despre confuzia dintre răceală și alergii

De: Paul Hangerli 21/12/2025 | 06:40
Simptomele sunt aceleași, dar cauzele nu! Iată ce spune doctorul Mihail Pautov despre confuzia dintre răceală și alergii
FOTO: Shutterstock

„Simptomele răcelii și alergiilor sunt similare, dar cauzele sunt total diferite.” Este una dintre afirmațiile repetate de doctorul Mihail Pautov, medic și educator în sănătate, atunci când vorbește despre una dintre cele mai comune confuzii medicale din viața de zi cu zi. O confuzie aparent banală, dar care ne poate ține blocați săptămâni întregi într-o stare de disconfort.

Ce vrea să spună, de fapt, Mihail Pautov

Se întâmplă aproape automat. Îți curge nasul, strănuți des, simți o presiune în cap și parcă nu ești în formă. Pui rapid eticheta: răceală. Îți faci un ceai, iei ceva de la farmacie și îți vezi de treabă. Doar că, după câteva zile, nimic nu se schimbă. Sau se schimbă puțin, apoi revine. Exact în acest punct apare întrebarea pe care, de multe ori, o ignorăm: dacă nu e răceală?

Mihail Pautov nu vorbește despre diferența dintre răceală și alergii ca despre o lecție de manual. Mesajul lui este mult mai simplu. Corpul tău reacționează diferit, chiar dacă tu simți la fel. Ca medic, dar și ca om care explică medicina pe limba tuturor, el insistă asupra ideii că simptomele pot păcăli, însă cauza este cea care contează.

Răceala apare atunci când un virus intră în organism. Sistemul imunitar îl recunoaște ca pe un intrus și pornește lupta: inflamație, secreții, febră uneori, oboseală. Alergia, în schimb, apare atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la ceva care nu ar trebui să fie periculos. Polen, praf, acarieni. Nu există virus, nu există infecție. Există doar o reacție disproporționată.

Exemple simple, din viața de zi cu zi

Imaginează-ți două situații. În prima, ai fost într-un birou aglomerat, cineva a tușit lângă tine, iar după două zile începi să te simți rău. Simptomele cresc treptat, apare oboseala, poate o ușoară febră. Aceasta este o răceală clasică. În a doua situație, te trezești dimineața și începi să strănuți continuu. Ieși din casă, simptomele se accentuează. Intri într-un spațiu închis și parcă se mai domolesc. Nu ai febră, dar ai ochii iritați și nasul curge clar, apoas. A doua situație seamănă mult mai mult cu o alergie.

După cum explică Mihail Pautov, durata este unul dintre cele mai importante indicii. Răceala are un curs relativ clar: începe, atinge un vârf, apoi se retrage. Alergia nu respectă acest tipar. Poate dura zile, săptămâni sau luni, atât timp cât factorul declanșator este prezent.

Cum le deosebim, dincolo de teorie

Există câteva semne care, puse cap la cap, pot face diferența. Febra este rară în alergii, dar frecventă în răceli. Durerile musculare și starea de epuizare apar mai ales în infecții virale. Mâncărimea ochilor, a nasului sau a gâtului este tipică pentru alergii. Secrețiile nazale groase, colorate, apar mai des în răceală; cele clare și apoase sunt mai specifice alergiilor.

Un alt detaliu important este că răceala este contagioasă iar alergia nu. Dacă mai mulți oameni din jurul tău au aceleași simptome, șansele sunt mari să fie vorba despre o infecție. De ce tratamentul contează atât de mult? Aici ajungem la miza reală a mesajului lui Mihail Pautov. Pentru că tratamentele sunt diferite. Răceala se tratează, în general, cu odihnă, hidratare, calmarea simptomelor și timp. Organismul își face treaba.

Alergia, în schimb, nu trece doar cu ceai și așteptare. Necesită evitarea alergenului, antihistaminice, uneori tratament de fond. Dacă tratezi o alergie ca pe o răceală, nu faci decât să amâni rezolvarea problemei. Iar simptomele revin, adesea mai frustrante decât la început.

De ce mesajul acesta e mai important decât pare

Poate că diferența dintre răceală și alergie nu sună dramatic. Dar, în timp, alergiile netratate pot afecta somnul, concentrarea, productivitatea și chiar starea psihică. Să te simți constant „puțin rău” ajunge să pară normal, deși nu este.

De aceea, mesajul lui Mihail Pautov prinde atât de bine: nu pentru că oferă rețete miraculoase, ci pentru că te face să te oprești o clipă și să te întrebi ce se întâmplă, de fapt, cu tine. Nu tot ce seamănă cu o răceală este o răceală. Și nu tot ce trece de la sine trebuie ignorat.

Citește și:

Leguma mai periculoasă decât prăjiturile și înghețata pentru glicemie. Dr. Mihail Pautov: „Cea mai nocivă mâncare a românilor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Știri
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Știri
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în…
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid
Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să ...
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să privești cu atenție
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție
Vezi toate știrile
×