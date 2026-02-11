Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?

Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?

11/02/2026 | 17:11
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?

CANCAN.RO îți propune unul dintre cele mai virale teste de inteligență. Crezi că reușești să îți dai seama câți de 16 sunt, în total, în imaginea de mai sus? Dacă da, spor la treabă! Timpul este nelimitat!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Aceste puzzle-uri sunt printre cele mai apreciate jocuri online pentru că reușesc să combine distracția cu exercițiul mental. Ele solicită răbdare, atenție la detalii și concentrare, fiind ideale atât pentru pasionații de provocări logice, cât și pentru cei care vor să-și testeze spiritul de observație într-un mod relaxant, dar competitiv.

Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt în imagine

În imaginea de mai sus sunt o grămadă de cifre 16. Vederea s-ar putea să îți joace feste, însă nu te lăsa descurajat. Privește cu atenție și încearcă să descoperi câți de 16 sunt, în total.

REZOLVARE: Dacă nu ai reușit să numeri 29 de cifre 16, orice alt săspuns nu este corect. Mai jos am încercuit toate cifrele de 16 astfel încât să își faci o idee despre răspunsul care ți-a dat bătăi de cap. Cei care au reușit să identifice toate cele 16 cifre sunt felicitați și aplaudați.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut

Test IQ exclusiv pentru genii | 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

