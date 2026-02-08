Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 16:26
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ exclusiv pentru genii. 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit. Crezi că te descurci? Timpul este limitat! 

La prima vedere, aceste jocuri par simple, însă sunt adevărate teste pentru ochiul atent și capacitatea de analiză rapidă. În ecuația de astăzi trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta 91-4 astfel încât rezultatul să fie 1.

Creierul tău este un procesor incredibil de puternic, capabil să filtreze și să interpreteze realitatea din jurul tău. Aceste teste de inteligență demonstrează cât de ușor poate fi păcălit, distorsionat și indus în eroare. Psihologii susțin că astfel de provocări ne arată cum creierul nostru prioritizează anumite detalii vizuale, ignorând altele. Privește cu atenție imaginea de mai jos și oferă un răspuns. Având în vedere dificultatea provocării de astăzi, timpul este nelimitat.

Cei care au descoperit răspunsul corect sunt felicitați. Pentru ceilalți avem rezolvarea mai jos. Nu te îngrijora! Dacă nu ai reușit, poți căuta alte teste cu care să exersezi. REZOLVAREA ecuației este exemplificată mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

×